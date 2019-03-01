Tanzim değil, senforock kuyruğu

2002 yılında kurulan ve ülkemizin en hızlı gelişim gösteren sanat kurumlarından biri olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın 9-10 Mart tarihlerinde düzenleyeceği konser için Eskişehirliler metrelerce kuyruk oluşturdu.

Daha önce 2 kez düzenlenen ancak yoğun talep üzerine tekrarlanacak konser biletleri saat 12:30'da Turgut Özakman Gişesi'nde satışa çıktı.



Öğrenci biletlerinin 5 TL’den tam biletlerin ise 7 TL’den satıldığı gişe önüne, saat 11.00'de gelen Eskişehirli sanatseverler uzun bir kuyruk oluşturdu.



Senfoni konserleri ve tiyatrolara gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Büyükerşen “Senforock konserini daha önce 2 kez düzenledik.Ancak gerçekten büyük bir talep vardı. Biz de hemşehrilerimizi kırmadık ve 9-10 Mart tarihlerinde Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde tekrar sanatseverlerle buluşturuyoruz. 2000'li yılların başında büyük emeklerle kurduğumuz Orkestramız ve Şehir Tiyatrolarımız bugün biletler için kuyruklar oluşturan kurumlar haline gelmesinden gurur duyuyoruz. Ne mutlu bizlere, ne mutlu Eskişehirlilere!” dedi

