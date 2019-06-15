Tarihi program Sözcü TV’de

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da yakından takip ettiği 23 Haziran'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine sayılı günler kaldı. Yarışın en güçlü iki adayı Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım, pazar akşamı saat 21:00'da usta gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sunacağı programda karşı karşıya geliyor.
Siyasi tarihimize geçecek bu buluşma, canlı olarak Sözcü TV ekranlarında da yayınlanacak. sozcu.com.tr ve sozcu.com.tr’nin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak programda, iki aday kozlarını paylaşacak.