Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tarım öldü fuarı kaldı!

Bir zamanlar Marmara bölgesini besleyen İzmit Ovası gibi önemli tarım alanlarını barındıran Kocaeli’de tarım alanları sanayiye kurban gitti. Sanayi alanı dışında kalan çiftçi de maliyetleri karşılayamadı, icralık oldu, arazilerini bırakıp fabrikalara işçi olarak gitti. Tarımın bitme noktasına geldiği kentte geçtiğimiz hafta ‘Tarım Fuarı’ düzenlendi.

Uğur ENÇ / Kocaeli
15:34 -
Haberler Gündem
Tarım öldü fuarı kaldı!

Türkiye'nin sanayi başkenti olarak bilinen Kocaeli, geçmiş yıllarda bir tarım merkeziydi. Özellikle İzmit Ovası'nda yılda 3 ayrı ürün hasat edilir, başta Marmara Bölgesi olmak üzere çevre illerin ihtiyacı karşılanırdı. Yanlış politikalar sonucu kent genelindeki tarım arazilerinin büyük bölümü imara açıldı.

FOTO:SÖZCÜ/Arşiv – Kocaeli’de geçtiğimiz yıllarda OSB’lere karşı birçok eylem yapıldı.

Sanayi imarlı tarım arazilerinde kısa sürede pek çok Organize Sanayi Bölgesi (OSB) faaliyete geçti. OSB'ler binlerce dönüm tarım arazisini bitirirken OSB dışında kalan çiftçiler de yaşadıkları ekonomik sıkıntılarla dededen, babadan kalan arazilerini kaybetmeye başladı.

Marmara’nın tarım merkezi olan Kocaeli artık bir sanayi şehri…

ÇİFTÇİLER FABRİKA İŞÇİSİ OLDU

Hemen her gün yeni bir tarım arazisinin/meyve bahçesinin icradan satıldığı Kocaeli'de tarım adeta öldü. Köylü boş arazisini maliyetler nedeniyle ekmek istemiyor. Arazilerin çoğu atıl durumda. Tarım bölgelerinden kalkan işçi servisleri baba mesleği çiftçilik olan yüzlerce vatandaşı her sabah fabrikalara taşıyor.

FOTO:SÖZCÜ – Kocaeli’ndeki Tarım Fuarı sönük geçti

Kocaeli köylüsü çiftçiliği unuttu, fabrikalarda işçi olarak çalışıyor. Kocaeli'nin içinde bulunduğu bu acı tabloya rağmen AKP'li Büyükşehir Belediyesi 2 yıldır ‘tarım fuarı' düzenliyor. Söz konusu fuarın 2.'si geçtiğimiz hafta tamamlandı.

Kocaeli’ndeki Tarım Fuarı’nda geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi.

130 FİRMA – 150 BİN ZİYARETÇİ

Söz konusu fuara büyük traktör, yem ve tohum firmaları katıldı. Fuar kapsamında kimi sempozyumlarda düzenlendi. O sempozyumlarda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Avukatı Necmi Özen, tarım ve hayvancılığın nasıl gelişeceğini anlattı. Belediye avukatı sunumunda 1 yıl içerisinde çiftçiye 7 milyon lira yardımda bulunduklarını söyledi.

7 bin 500 metrekare alana kurulan fuarda 130 firma ve firma temsilcisinin stant açtı. Fuarı 5 günde yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin büyük bölümü bahçeli evleri için ufak araç gereç ve bahçe dekorasyon malzemeleriyle ilgilendi, satın aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarım fuarı düzenlediği 5-10 Mart tarihleri arasında Kocaeli'de yer alan icra dairelerinde onlarca tarım arazisi ve meyve bahçesi satıştaydı.

Kocaeli'de sadece geçtiğimiz hafta öne çıkan bazı icralık arazi satışları şöyle;

Dilovası ilçesi Çerkeşli köyünde 10 bin 680
Gebze ilçesi Pelitli köyünde 22 bin 317
Karamürsel ilçesi Çamçukur köyünde 12 bin 132
Kandıra ilçesi Selimköy'de 10 bin 649
İzmit ilçesi Çayırköy'de 9 bin 120
Kartepe ilçesi Arslanbey'de 6 bin 200
Derince ilçesi Çavuşu köyünde 11 bin 720

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 16:01 13.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more