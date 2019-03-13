Tarım öldü fuarı kaldı!

Türkiye'nin sanayi başkenti olarak bilinen Kocaeli, geçmiş yıllarda bir tarım merkeziydi. Özellikle İzmit Ovası'nda yılda 3 ayrı ürün hasat edilir, başta Marmara Bölgesi olmak üzere çevre illerin ihtiyacı karşılanırdı. Yanlış politikalar sonucu kent genelindeki tarım arazilerinin büyük bölümü imara açıldı.

Sanayi imarlı tarım arazilerinde kısa sürede pek çok Organize Sanayi Bölgesi (OSB) faaliyete geçti. OSB'ler binlerce dönüm tarım arazisini bitirirken OSB dışında kalan çiftçiler de yaşadıkları ekonomik sıkıntılarla dededen, babadan kalan arazilerini kaybetmeye başladı.

ÇİFTÇİLER FABRİKA İŞÇİSİ OLDU

Hemen her gün yeni bir tarım arazisinin/meyve bahçesinin icradan satıldığı Kocaeli'de tarım adeta öldü. Köylü boş arazisini maliyetler nedeniyle ekmek istemiyor. Arazilerin çoğu atıl durumda. Tarım bölgelerinden kalkan işçi servisleri baba mesleği çiftçilik olan yüzlerce vatandaşı her sabah fabrikalara taşıyor.

Kocaeli köylüsü çiftçiliği unuttu, fabrikalarda işçi olarak çalışıyor. Kocaeli'nin içinde bulunduğu bu acı tabloya rağmen AKP'li Büyükşehir Belediyesi 2 yıldır ‘tarım fuarı' düzenliyor. Söz konusu fuarın 2.'si geçtiğimiz hafta tamamlandı.

130 FİRMA – 150 BİN ZİYARETÇİ

Söz konusu fuara büyük traktör, yem ve tohum firmaları katıldı. Fuar kapsamında kimi sempozyumlarda düzenlendi. O sempozyumlarda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Avukatı Necmi Özen, tarım ve hayvancılığın nasıl gelişeceğini anlattı. Belediye avukatı sunumunda 1 yıl içerisinde çiftçiye 7 milyon lira yardımda bulunduklarını söyledi.

7 bin 500 metrekare alana kurulan fuarda 130 firma ve firma temsilcisinin stant açtı. Fuarı 5 günde yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin büyük bölümü bahçeli evleri için ufak araç gereç ve bahçe dekorasyon malzemeleriyle ilgilendi, satın aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarım fuarı düzenlediği 5-10 Mart tarihleri arasında Kocaeli'de yer alan icra dairelerinde onlarca tarım arazisi ve meyve bahçesi satıştaydı.

Kocaeli'de sadece geçtiğimiz hafta öne çıkan bazı icralık arazi satışları şöyle;

Dilovası ilçesi Çerkeşli köyünde 10 bin 680

Gebze ilçesi Pelitli köyünde 22 bin 317

Karamürsel ilçesi Çamçukur köyünde 12 bin 132

Kandıra ilçesi Selimköy'de 10 bin 649

İzmit ilçesi Çayırköy'de 9 bin 120

Kartepe ilçesi Arslanbey'de 6 bin 200

Derince ilçesi Çavuşu köyünde 11 bin 720