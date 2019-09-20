Taş ocağına karşı çıkıp yolu kapattılar

Mahallenin girişinde toplanan vatandaşlar kurulmak istenen taş ocağına karşı çıkarak, basın açıklamasında bulundu. Mevcuttaki taş ocaklarının da kaldırılmasını isteyen mahalleliye, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve parti yöneticileri de destek verdi. Bölge halkı olarak taş ocaklarının hayatlarını olumsuz yönde etkilediğini dile getiren mahalleli, yine bölgede kurulacak çimento fabrikasının da aynı şekilde kendilerini mağdur edeceği iddiasında bulundu.

“PATLAMALAR NEDENİYLE SU KAYNAKLARI YOK OLUYOR”

Vatandaşların eylemlerine destek veren Kiraz, mahallelinin her zaman yanında olduğunu belirterek, “Bu insanlar burada tarım ve hayvancılık yapamaz hale gelmişler. Taş ocağındaki patlamalar nedeniyle su kaynakları kayboluyor. Vatandaşların oturduğu evler deprem olmuş gibi çatlıyor. Bir kişi para kazansın diye burada yüzlerce insan yok sayılıyor, bu asla kabul edilebilir bir durum değil” ifadelerini kullandı.

“HERKESİN SAĞLIĞI TEHDİT ALTINDA”

Maden ve taş ocaklarının yerleşim bölgelerine yakın alanlarda kurulmasına karşı çıktıklarını dile getiren Kiraz, “Burada taş ocağı sorunu zaten vardı ama yeni ruhsatlar verilmeye çalışılıyor. Bu yetmiyormuş gibi birde çimento fabrikası yapılıyor. Halk burada zehir soluyacak. Herkesin sağlığı tehdit altında. Yarın çimento fabrikasının da kurulması ile burada oynayan çocuklar zehir soluyacak. Burada halkın doğası,sağlığı,ekmeği yok ediliyor” diye konuştu.

Kiraz, köylülerin başlattığı hukuki süreci parti olarak yakından takip ettiklerini ve her zaman destek vereceklerini söyledi.