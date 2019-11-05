THY, İBB heyetini uçağa almadı

Olay saat 19.30 sularında İstanbul Havalimanı’nda meydana geldi. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a, Belgrad Belediyesi’nin davetlisi olarak gitmek isteyen aralarında İETT Genel Müdürü Hamdi Alper Kolukısa ile İBB’nin CHP’li meclis üyesi Ali Haydar Kahraman’ın da bulunduğu İBB heyeti saat 19.50’de kalkması gereken THY uçağına alınmadı. THY yetkilileri heyete birkaç dakika geciktiklerini söyledi.

Duruma tepki gösteren CHP’li Ali Haydar Kahraman, uçak kapısına belirtilen saatte geldiklerini söyledi. Yaşanan tartışma sonrası 4 kişilik heyet uçağa alınmadı.

“KASITLI OLARAK YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Sözcü’ye konuşan CHP’li meclis üyesi Kahraman “Biz saat 16.30’da havalimanına geldik. 19.30’a doğru da uçağa yöneldik, ancak yetkililer saat 19.30 gibi geç kaldığımızı uçağa binemeyeceğimizi söylediler. Bizim gibi 9 yabancı uyruklu yolcu da uçağa alınmadı. Bunun kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyoruz” dedi.

Kahraman, İstanbul Havalimanı terminalinde oturma eylemi başlattı. Terminalde yere oturan Kahraman, “THY yetkililieri gerekeni yapana kadar eylemimiz sürecek” ifadelerini kullandı.