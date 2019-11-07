TOKİ’nin tepki çeken fiyat farkı

Elazığ'da maddi durumu iyi olmayan engelli Selahattin İneli (63), bütçesine uygun fiyatlı ev sahibi olma hayaliyle TOKİ'nin konut kurasına katıldı. TOKİ'nin Bizmişen'de inşaa ettiği 665 konuttan birisi de İneli'ye çıktı ve ev bedeli 190 bin lira olarak belirlendi ancak mutluluğu kısa sürdü.

“TOKİ'YE GİTTİM KİMSE MUHATAP ALMADI”

Konuyla ilgili konuşan Selahattin İneli, “Ben bu konutlara yazıldığım zaman aydan aya 930 lirayı nasıl ödeyeceğimi düşünürken şimdi aylık ödemem bin 200 lira oldu. Bu sorunumla ilgili tek bir muhatap dahi bulamadım TOKİ'ye gittim kimse muhatap almadı” dedi.

“52 BİN LİRA FARKI NASIL ÖDEYECEĞİM?”

“Bana çıkan konut için ilk olarak 190 bin 281 lira fiyat verildi ve bu fiyat bana çok makul geldi” diyen İneli, şöyle devam etti; “28 Ekim'de yapılan kurada çıkan evimle ilgili fiyatlandırmalar geldi. 190 bin 281 lira denilen eve 241 bin 836 lira fiyat koymuşlar.

Yani neredeyse 52 bin lira fark var. Ben bu parayı nasıl ödeyeceğim? Benimle beraber 3+1 evler için kuraya giren orta gelirli grup dediğimiz kişiler de var. TOKİ 3+1 evler için vatandaşlara 304 bin lira fiyat vermiş normalde onların da bu evlere yazıldığı fiyat 292 bin lira. TOKİ, orta gelirlilerin aldığı 3+1 ev için 12 bin lira fark alırken, dar gelirli grubunun aldığı 2+1 evler için 52 bin lira fazla para alıyor.”

“BİR EVİMİZ OLDU ONA DA ENGEL ÇIKARTTILAR”

Yaşamış olduğu sorunla ilgili muhatap bulamadığını ifade eden İneli, “Beni muhatap alacak birini bulmaya çalışıyorum ama o da yok valiliğe gidip şikayette bulunsam o şikayetin dönüşünü bekleyene kadar ödemelerin zamanı gelecek. Ne yapacağım şaşırmış durumdayım. Ben engelliyim ve sadece 763 lira engelli maaşım var aynı zamanda KOAH hastayım çalışacak durumum yok tam başımızı sokacak bir evimiz oldu dedik ona da böyle bir engel çıkarttılar” diye konuştu.