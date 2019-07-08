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Trafikte hamile kadının bulunduğu araca saldıran magandalar karakoldan kolunda polisle çıktı

Ünlü baklavacılar Hasan Sel ve Hüseyin Sel bugün ifade vermek için Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine gelmişti. Hasan ve Hüseyin Sel’in kapıda polis memurlarınca karşılanması, bir komiserin tokalaşması kamuoyunun tepkisini çekmişti. Polis Merkezi’nin basına olumsuz bir görüntü vermemek için polisleri tek sıra halinde dizdiği ifade edildi.

Sozcu.com.tr
13:21 -
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Trafikte hamile kadının bulunduğu araca saldıran magandalar karakoldan kolunda polisle çıktı

İstanbul, Pendik'te yol verme tartışması yaşadığı otomobilin önünü kesen iki maganda, içinde hamile kadının bulunduğu aracın şoför kapısını açamayınca aynasını kırmış ve ardından kaputuna çıkıp tekmelemişti. Ünlü baklavacılar Hasan Sel ve Hüseyin Sel bugün ifade vermek için gittiği polis merkezinin kapısında polis memurları tarafından karşılanmış, bir komiser tarafından tokalaşıldıktan sonra içeri alınmıştı. Bu anlara ilişkin fotoğraflar ise kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

İYİ BİR GÖRÜNTÜ VERMEK İÇİN YAPILMIŞ

Yaşanan olaya gazetecilerin yoğun ilgi göstermesi ve halkın büyük tepkisi üzerine polis merkezi yetkilileri, şüphelileri onure etmek amacıyla değil ‘İyi bir görüntü vermek için' için yaptıklarını ifade etti.

Saldırganlar, polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.;

FOTO: AA/ Hasan Sel adliyeye böyle götürüldü

Adliyeye götürülürken ise onları kapıda karşılayan polis memurlarının bu kez kollarına girdikleri görüldü.

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Son güncelleme: android-time 13:25 08.07.2019
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