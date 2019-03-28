TRT’deki Topal Osman Ağa’yla ilgili soru skandalına AKP’li Sabri Öztürk de tepki gösterdi | Son dakika

Milli Mücadele kahramanı Yarbay Osman Ağa'yı, öldürülen Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey'in katili olarak gösteren soruya tepkiler dinmiyor. AKP Giresun Milletvekili Sabri Öztürk de tepkisini şu sözlerle ifade etti:

“YARBAY TOPAL OSMAN AĞAMIZ BİZİM KAHRAMANIMIZDIR…”

“Kurtuluş Savaşında 42.ve 47.gönüllü alayları kuran, bu ülkenin kurtuluşu için canını feda eden isimsiz kahramanlarımızın komutanı Topal Osman Ağa için kötü söz söylemek değil bir TV kanalının, hiç kimsenin haddine değildir.

Hakkında onlarca kitap yazılmış, sebebi ve sonucu aydınlatılmayı bekleyen ve bu ülkenin iki aziz evladı olan Ali Şükrü Bey ve Topal Osman Ağa'nın ölümüyle sonuçlanan trajedik olayları dikkate almadan söylenen kötü sözleri kınıyorum”

TRT’DEN ÖZÜR VE SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

“TRT’nin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

TRT 1’de yayınlanan 3’te 3 Tarih programında, Milli Mücadele’nin önemli isimlerinden olan Topal Osman Ağa’nın maksadını aşan bir soru ile gündeme gelmesi kurumumuzu derinden üzmüştür.

Söz konusu program hakkında, Topal Osman Ağa ile ilgili sorulan soru nedeniyle soruşturma başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

TRT’nin bu açıklamasının ardından sosyal medyadan bir duyuru daha yapan Öztürk, “TRT Genel Müdürü ile yaptığımız görüşmeler sonucu, Topal Osman Ağamız hakkında TRT 1'de yayınlanan yarışma programında kullanılan talihsiz sözler nedeniyle soruşturma başlatıldığı kamuoyuna duyurulmuştur” dedi.

İŞTE TRT’NİN O AÇIKLAMASI: