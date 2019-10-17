Turan İlteber Yalçın kimdir?

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Ankara Kalesi’nin surlarından yaklaşık 70 metre aşağıdaki kayalıklara düşen MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Turan İlteber Yalçın hayatını kaybetti.

Karşıyaka Mezarlığı’ndaki Ahmet Efendi Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına, ailesinin yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP genel başkan yardımcıları Faik Öztrak ve Yıldırım Kaya, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MHP’li milletvekili, yönetici ve teşkilat mensuplarıyla diğer siyasi parti temsilcileri katıldı.

İLTEBER YALÇIN KİMDİR?

MHP'de 3 dönem milletvekilliği yapan ve şuan MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Semih Yalçın'ın 4 çocuğu vardır. İlteber Yalçın'ın annesinin adı Mükerrem Yalçın'dır. Abdullah Kutalmış, Ayyüce Erba ve Kamuren Beyza adında 3 kardeşi vardır. Çok göz önünde bulunmayan İlteber Yalçın, Yeni Düşünce adlı sitede köşe yazarlığı yapmaktaydı.