‘Üç kuruşluk’ davaya ret

AKP’li Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için ‘'Kılıçdaroğlu ve arkadaşları art niyetli.. Açık şekilde ihanet içerisindeler'' demişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de ‘‘AKP’de hem FETÖ ile hem PKK ile işbirliğiyle suçlanabilecek ilk isim Mahir Ünal'dır” yanıtını vermişti. Özel'in bu sözleri üzerine 3 kuruşluk manevi tazminat davası açan Ünal davayı kaybetti.

DOLMABAHÇE'YE KATILDI

Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner tarafından mahkemeye gönderilen cevapta, Ünal'ın geçmişte PKK ile yürütülen çözüm süreci sırasında partisini temsilen Dolmabahçe görüşmelerine katıldığı hatırlatıldı. Ünal'ın geçmişte Bugün TV'ye verdiği röportajların bantları da sunularak Fethullah Gülen hakkında ‘‘Kanaat önderi'', ‘'Fikir işçisi'' ve ‘'Muhabbet fedaisi'' şeklinde övgü dolu ifadeler kullandığı kaydedildi. Mahkeme de Ünal'ın tazminat talebini reddetti.