Ünlülerin bitkisel ‘Teff çayı’ndan kimyasal çıktı

Operasyon, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Güvelik birimlerini harekete geçiren çalışma; bitkisel ürünler satan bir firmanın, farklı tarihlerde Çin'den yüklü miktarda kimyasal madde getirdiğinin belirlenmesiyle başlatıldı. Durumun şüpheli bulunması üzerine kaçakçılık polisi 6 ay önce araştırma başlattı.

POLİS SİPARİŞ VERDİ

Polis ekipleri, belirlenen firmaların sattığı ürünleri, internet üzerinden, aktarlarda ve eczanelerden satın aldı. Ürünler, İstanbul İl Gıda Kontrol Laboratuarı'na tahlil ettirildi. İncelenen ürünlerin birçoğunun içeriğinde kimyasal madde tespit edildi.

BİTKİSEL ÜRÜNLERDE KİMYASAL

Raporlarda, “Bitkisel zayıflama ürünü” ibareli paketlerde, psikolojik tedavilerde ve zayıflama ilacı olarak hekim kontrolünde kullanılan ve yüksek doz alımında, kalp ve damar sistemini tahrip eden “Sibutramin” olduğu anlaşıldı. Cinsel performans adıyla satılan ürünlerde ise; bazı cinsel hastalıklarda kullanılan, doz aşımında ölüme sebep olabilen “Sildenafil” olduğu belirlendi. İnsan sağlığını hiçe sayan şüphelilerin diğer bazı ürünlerde de diyabet hastalarının kullandığı ve bilinçsiz kullanımda ölüme sebep olabilen “Metformin”; ağrı kesici olan ancak fazla kullanılırsa narkotik etki yapabilen “Parasetamol”; antideprasan ilaçlarında kullanılan ve farklı ilaçlarla etkileşmesi halinde ruhsal sorunlara sebep olabilen “Fuluoksetin” gibi ilaç kimyasalları kullandığı anlaşıldı.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bilinçsiz kullanılması ve farklı ilaçlarla etkileşimi halinde ciddi sağlık problemlerine sebep olan kimyasalların bitkisel ürünlerde kullanıldığının belirlenmesinin ardından şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmaların ve tespitlerin ardından İstanbul, Ankara, Hatay, Muğla ve Antalya'da 20 adrese operasyon düzenlendi. Baskında; bitkisel ürün üreticisi olan özellikle zayıflama içerikli Teff Çayı ile gündeme gelen S… Grup isimli firmanın patronu Uğur Kemal S. ve aynı firmada yönetici olduğu belirtilen Erdi Ç. ile Oktay K.'nın da son operasyonda gözaltına alınan 14 kişi arasında olduğu öğrenildi.

7 TIR ÜRÜNE EL KONULDU

Aramalarda ise 7 TIR ürüne el konuldu. Emniyete götürülen ürünler arasında, 1 ton 300 kilo “Sibutramin” (zayıflama ilaçlarında kullanılan kimyasal), 686 kilo 455 gram “Bitkisel” ibareli zayıflama çayı, 2 milyon 130 bin 695 zayıflama kapsülü, 1 milyon 776 bin 245 poşet zayıflama çayı, 3 bin 545 zayıflama jeli, 3 milyon 624 bin 367 cinsel güç arttırıcı macun, 228 bin 812 çeşitli markalarda cinsel güç arttırıcı bal, , 55 bin 400 cinsel güç arttırıcı jel olduğu belirtildi.

TEFF ÇAYI

Ele geçirilen ürünler arasında on binlerce paket Teff Çayı olduğu da öğrenildi.Gülben Ergen, Seda Sayan, Ece Erken, Deniz Akkaya, Hande Yener, Gonca Vuslateli, Yeliz Yeşilmen, Ebru Yaşar gibi ünlülerin, sosyal medyada yaptıkları reklamlarla zayıflamak isteyenler arasında popüler Teff Çayı'nın içeriğinde kimyasal Sibutramin bulunmasıyla gündem olmuştu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler, işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Yakalanan 14 şüphelinin tamamı ‘Adli kontrol' hükmü uygulanarak serbest bırakıldı. Ele geçirilen ürünlerin bir kısmı İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.