Üsküdar Belediyesi’nden çıkarılan işçilerden eylem

Üsküdar Belediyesi'nde dış birimde çalıştığını ve bir anda işten çıkarıldığını söyleyen Mustafa Kasap, “Bizim günahımız seçimde oy verip, Hilmi Türkmen'i kazandırmak mı? 18 yıl AKP teşkilatında gece gündüz çalıştık. Hafta sonları ailemizle geçirmek yerine teşkilat programlarına katılan bizdik. Nereden bilebilirdik ki kapı kapı dolaşıp oy toplarken kapının önüne koyulacağımızı. Burada toplanmamızın tek sebebi mağduriyetlerimizi dile getirmek. Bize sahip çıkılmasını ve işimize tekrar geri dönmeyi istiyoruz” dedi.

‘GARİBANIN EKMEĞİ İLE OYNAMAK BU KADAR MI KOLAY?'

Eyüp Menteş isimli işçi ise, “Haklı olduklarını düşündükleri sebepler olabilir ama belediyenin emekçinin yanında olması gerekirdi. Kendilerini istedikleri gibi savunabilirler. Dilekçede işten çıkarılmamızı cumhurbaşkanına duyurmaya çalıştık. Oradan belediyeye gönderilmiş, performans puanımızın düşük olduğu ve bu nedenle işten çıkarıldığımızı söylemişler. Hangi müdür çalışanının performansını çalıştığı yere giderek görmüş? İşten çıkarılma sebebi kesinlikle keyfidir. Hangi arkadaşın arkasında sağlam dayanağı yok sadece buna bakılmış. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi garibanın ekmeği ile oynamayın ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarılan arkadaşları geri alın' dendiği gibi ‘Üsküdar Belediyesi'ndeki arkadaşları da alın' desinler. Garibanın ekmeği ile oynamak bu kadar mı kolay. Aç susuz kaldık evimizde çocuğumuza bakacak durumumuz yok. Biz bu kadar mı dışlandık?” diyerek tepki gösterdi.

‘YANLIŞ YAPTINIZ DEDİĞİM İÇİN ÇIKARILDIM'

Temizlik işlerinde görev yapan Ercan Yılmaz “Sadece yanlış yaptınız dediğim için işten çıkarıldım” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerekçe gösterilmeden 23 Ağustos'ta bizi işten attılar. Üsküdar Belediyesi milletin emanetini alıyor da milletin evladını işten atıyor. Bunu soran yok mu? Ne yaptık? Sadece fikirlerine karşı geldik, yanlışlarına dur dedik. Ben bu yüzden ‘yanlış yaptınız, değişim şart' dediğim için işten çıkarıldım” dedi.

‘İŞBAŞI YAPTIM AMA 1 GÜN ÖNCE İŞTEN ÇIKARILMIŞIM'

Ulaştırmada çalışan ve işten çıkarılan Tahsin Kugu, “9 ay İŞKUR'la çalıştım. Ardından iki sene ulaşımda çalıştım. Gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldık. AKP ile 18 yıl mücadele verdik. Her sabah ömerliye gidip yola asfalt döken biriyim. Benim performansımı nasıl ölçtüler. Çocuğumuza ekmek götüremiyoruz. Yüzümüz yok. Hakkımızı geri istiyoruz. 1 Eylül'de çıkışımı vermişler ben izinliydim. 2 Eylül'de işbaşı yaptım. Asfalt almaya gittiğimde telefon geldi ‘sosyal hakkınız feshedildi' diye” ifadelerini kullandı.

“ÖLÜM VAR, HESABINI ÖBÜR TARAFTA NASIL VERECEKSİN”

Mustafa Gül isimli işçi ise geçtiğimiz hafta meydana gelen depremi hatırlatarak, “Hilmi Türkmen'e tek şey sormak istiyorum. Ölüm var, hesabını öbür tarafta nasıl vereceksin. Dinen her şeyi soruyorsunuz. Öbür tarafta bu kadar insanın çocuğunun rızkını çalarak nasıl rahat edecekler?” dedi.

Basın açıklamasının ardından işçiler evlerine gitti.