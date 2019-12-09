‘Yakamoz’a ne olduğu belli oldu: Cumhurbaşkanlığına verilmiş

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in ‘dikkati’ Cumhurbaşkanlığına yeni bir yat alındığını ortaya çıkardı.

ÇAKIRÖZER SORU ÖNERGESİ VERMİŞTİ

İlginç bilgi; Çakırözer’ni TBMM’ye bir soru önergesi vermesi ile açığa çıktı.

CHP’li Çakırözer, geçtiğimiz günlerde: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle Meclis’e bir önerge sunmuş, önergede “Yakamoz isimli yatın siparişi için ne kadar harcandığı, yata başka harcama yapılıp yapılmadığı, yatın tam olarak hizmete girmesi için ne kadar bütçe ayrıldığı” gibi sorulara yer vermişti.

Çakırözer, önergesinde “Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 bütçesindeki ‘Gemiler’ hesabında bulunan 56 milyon 768 bin 668 TL’lik ödenek bu yat için mi?” ifadelerini kullanmıştı.

FUAT OKTAY YANIT VERDİ

Meclis gündemine taşıdığı “Cumhurbaşkanlığı yatı” konusunu bütçe görüşmelerinde anımsatan Çakırözer'e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıt verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞINA DEVREDİLMİŞ

Fuat Oktay “Cumhurbaşkanlığı için siparişi verilen ancak Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca kullanılan Yakamoz Yatı’nın 16 Mart 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından devralındığı” açıkladı.

Oktay yatın bütçesiyle ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Yanıtı değerlendiren CHP’li Utku Çakırözer ise “Ekonomik krizin derinleştiği, yoksulluğun arttığı koşullarda Cumhurbaşkanlığı için bir yata gerçekten ihtiyaç var mıydı? Halkın vergilerinden ayrılan ödeneklerin bu tip lüks yaşam koşulları için kullanılması, şatafat eleştirilerinden hiç ders alınmadığını gösteriyor” dedi.

“HİÇ DERS ALINMIYOR”

Çakırözer, “Ekonomik krizin derinleştiği; geniş toplumsal kesimlerin asgari ücretle geçinmeye çalıştığı; yoksulluğun arttığı koşullarda Cumhurbaşkanlığı için bir yata gerçekten ihtiyaç var mıydı? Bu yat hangi amaçla, hangi hizmetler için kullanılacak. Halkın vergilerinden ayrılan ödeneklerin bu tip lüks yaşam koşulları için kullanılması, şatafat eleştirilerinden hiç ders alınmadığını gösteriyor” diye konuştu.