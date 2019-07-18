Yargıtay’ın Cumhuriyet davası kararı ne anlama geliyor?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet gazetesi yazarlarıyla ilgili davaya ilişkin görüşünü açıkladı. Tebliğnamade, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Akın Atalay, Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmen Murat Sabuncu, Yönetim Kurulu Üyesi ve yazar Hikmet Çetinkaya, yazar Aydın Engin'in hapis cezasının bozulmasını ve beraatına karar verilmesini istedi. Başsavcılık tebliğnamesinde Yunus Emre İper'in 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasını onanmasını, Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise 10 yıl hapis cezasının onanmasını istedi.

Eski Cumhuriyet muhabiri ve HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında ise, örgüte yardım suçundan aldığı 7 yıl 6 ay hapis cezasının bozulması ve Şık'ın örgüt propagandası ve devletin kurum ve organlarını alenen aşağılaması suçundan yargılanması gerektiği görüşüne yer verildi. Tebliğnamede ayrıca, cezası kesinleşen ve halen bir kısmı cezaevinde bulunan Cumhuriyet gazetesin diğer yönetici ve yazarları hakkında da bozma kararlarının bu isimlere de sirayet ettirilmesi gerektiğini belirttildi.

CELAL ÜLGEN: BU DAVALARIN AKP’YE YARAMADIĞI ARTIK GÖRÜLÜYOR

Yargıtay’ın bu kararını değerlendiren Avukat Celal Ülgen, “Son derece önemli bir gelişmedir. Yargıtay savcısının bağımsız olarak böyle bir tebliğname yazacağını düşünmüyorum. Mutlaka daha üst makamlarla yapılan görüşmeler sonucunda bir uzlaşma ve yargıya çekidüzen verme iradesi gündemimize gelmekte. Toplumun Cumhuriyet davası, Sözcü Davası, Canan Kaftancıoğlu davası ve Cumhurbaşkanı’na hakaret davaları kapsamında çok yorulduğu ve bu yorgunluğun AKP'ye yaramadığı yolundaki gerçek nihayet fark edilmiş oluyor. 4 Eylül'de görülecek Sözcü davası için de bu bir işaret fişeği olarak kabul edilebilir mi? Normal bir hukuk düzleminde evet. Ancak bizim hukuk sistemimiz FETÖ yargısından başlayarak bugüne değin büyük savrulmalar yaşadığı için bu konuda erken konuşmanın yararı olmaz. Bekleyecek ve savunmalarımızı en kötü senaryolara göre hazırlayacağız.” dedi.

“Cumhuriyet Gazetesi eski yönetici ve çalışanları için savcının tebliğnamede beraat istemesi elbette bir hukuk kuralına bağlı taleptir.” diyen Ülgen sözlerini şöyle sürdürdü “Aynı kurala bağlılık sözcü gazetesi sahibi ve yazarları için de beraat kararı verilmesini gerektirir. Bu ikinci kumpas niteliğindeki davalar hem FETÖ ve FETÖ’cülere yarayan davalardır ve hem de siyasi iktidarı güçsüz kılan, yorgun düşüren ve oy kaybettiren davalardır. Bu tür davalara aslında ilk itirazlar vicdan kanattığı için AKP sıralarından gelmekte ancak seslerini parti disiplini, parti otokrasisi nedeniyle çıkaramamaktadırlar.”

HALUK PEKŞEN: YARGITAY'IN CUMHURİYET KARARI, BENİ HUKUKÇU OLARAK UMUTLANDIRDI

CHP eski milletvekili ve hukukçu Haluk Pekşen ise “Yargıtay yeniden insan hakları Avrupa Mahkemesi'nin aradığı içtihat istikrarı ilkesine geri dönmüş görünüyor. Bu son derece umut vericidir” dedi.

Pekşen, Cumhuriyet kararını şöyle değerlendirdi “Cumhuriyet davasında Yargıtay'ın gerekçeli kararının en önemli kısmı, mahkemenin geçmiş tarihli içtihatlarına yapılan atıf. Bunun anlamı şudur; insanlar bir suçlamayla, ithamla, iddiayla karşı karşıya kaldıklarında bunun yasal yorumu Yargıtay içtihatlarıyla kökleşmiş kararlarla yapılabilecektir. Duruma göre, siyasal konjonktüre göre, sanığın tipine, siyasi düşüncesine göre değil, hukukun ceza adaleti sistemi içindeki yerleşik yorumuna göre yargılancaklar. Yani ceza adaleti sistemi yeniden yasayla ve Yargıtay gerekçeli kararında atıf yapıldığı gibi AİHM'in öngördüğü içtihatlara dönmüştür. Bunu hukukçu olarak son derece umut verici olarak görüyorum. Umuyorum. Umuyorum yüksek mahkeme uzun yıllardan sonra vermiş olduğu bu hukuk yargılamasına geri dönüş kararına bağlı kalmaya devam eder. Bu karar hakimlere de cesaret verecektir.

CUMHURİYET DAVASI AVUKATI TORA PEKİN: DERHAL TAHLİYELERİNİ İSTİYORUZ

Yargıtay tebliğnamesini değerlendiren Cumhuriyet davası avukatı Tora Pekin, “Öncelikle cezaevindeki arkadaşlarımızın derhal tahliyesini istiyoruz” dedi. Tora Pekin tebliğnamenin ne anlama geldiğini şöyle anlattı: “Yargıtay Başsavcılığının Cumhuriyet davasına ilişkin tebliğnamesine baktığımızda özellikle ve öncelikle cezaevindeki arkadaşlarımızın derhal tahliyesini istiyoruz. Başsavcılık arkadaşlarımızın cezalarının 5 yıldan az olması nedeniyle temyiz hakkı olmadığını bildiriyor ama diğer taraftan cezası beş yıldan çok olan arkadaşlarımız yönünden mahkumiyetin bozulması gerektiğini söylüyor ve ekliyor ‘Bu bozma temyiz hakkı bulunmayan sanıklara da sirayet ettirilmelidir.’ diye. Yani Yargıtay 16. Ceza Dairesi tebliğnameye uyup bozma kararı verirse bundan şu anda Kocaeli 1 Nolu F tipi hapishanedeki eski Cumhuriyet çalışanları da yararlanacak. Bu bizim baştan beri vurguladığımız konu. Yargıtay kararı çıkana kadar onların cezası da infazı ertelenmeli. Aksi takdirde bozma durumunda hiç çekmeyecekleri bir cezayı çekmiş olacaklar. Nitekim üç aydır da çekiyorlar. Yargıtay buna artık son vermeli.”

“ANAYASA MAHKEMESİ BU DOSYAYI ELE ALSA İPER’İN CEZASI KALDIRILIR”

Tebliğnamede Ahmet Şık ve Emre İper’e ilişkin yer alan görüşlerin ise kabul edilemez olduğunu belirten Pekin şöyle devam etti: “Tebliğnamede Ahmet Şık’la ilgili bölüme katılmak ise mümkün değil elbette. Zira saf bir gazetecilik faaliyeti söz konusu olup bundan hiçbir suç çıkmaz. Emre İper'in durumunu vurgulamak gerekir. İper akıl almaz, vicdan kabul etmez bir şekilde, hiçbir şiddet içermeyen tweetler nedeniyle üç yıl bir ay on beş gün hapis cezası aldı. Anayasa mahkemesi bu dosyayı önüne alsa, Ayşe öğretmen kararının bir benzerini vermemesi ve İper'in cezasını kaldırmaması mümkün değil. Durum o kadar açık. Bu yüzden kamuoyu önünde Anayasa Mahkemesine çağrımızdır, Emre İper'in hapiste olması hepimizin sorunudur ve sona erdirilmelidir”

AVUKAT YİĞİT AKALIN: DERHAL TAHLİYE EDİLMELİLER

Tebliğname ile ilgili Avukat Kazım Yiğit Akalın ise çok çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Avukat Akalın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu görüşünün Sözcü davasını da etkileyeceğini vurguladı. Akalın “Sözcü davasında da aleyhe delil olarak gösterilen yazı ve haberler, tamamen basının haber verme, eleştiri hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğidir. AHİM içtihatları ve düzenlemeler bunu çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Sözcü gazetesi davasında da bu görüş gereğince, tüm sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi gerektiği artık zorunluluktur” dedi.

“YARDIM SUÇU OLUŞMAMIŞTIR”

Avukat Kazım Yiğit Akalın'ın değerlendirmesi şöyle: “Çok açık bir şekilde, Cumhuriyet gazetesinde yer alan haber ve yazıların; Basın Kanunu, Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM içtihatlarının öngördüğü ilke ve standartlara göre basının bilgi edinme, yayma, eleştirme ve yorumlama haklarını içerdiği, kesin olarak herhangi bir suç unsuru taşımadığı belirtilmiştir. Bu nedenle de kesin olarak terör örgütüne yardım suçunun oluşmayacağı görüşü bildirilmiştir. Ahmet Şık'ın yazı ve tweetleri konusunda da terör örgütüne yardım suçu olmayacağı ancak başkaca suçlar olabileceği nedeniyle bozma istenmiştir.”

“Dosya bu görüş ile birlikte Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin önüne gitmiştir. Dairenin de Ahmet Şık dışındakiler hakkında istenen bozma talebine uyacağını bekliyoruz ve ayrıca Ahmet Şık hakkında da beraat yönünde bozma kararı vereceğini düşünüyoruz. Diğer yandan tebliğnamedeki görüşler ortaya koymuştur ki, şu an İstinaf Mahkemesi kararından sonra tekrar cezaevine giren kişilerin cezaevinde kaldıkları her dakika özgürlüklerinden çalınmaktadır. Ümidimiz Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin ivedilikle dosyayı ele alıp, bozma kararı ile birlikte cezaevinde bulunan yazar ve yöneticilerin derhal tahliyelerine karar vermesidir. Ya da en azından en kısa zamanda bu kişilerin infazlarının durdurulmasına yönelik karar vermesini bekliyoruz.”