Yeni askerlik sistemi ne zaman başlayacak? Yeni bedelli ve tek tip askerlik sistemi nasıl olacak?

Yeni askerlik sisteminin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda yeni askerlik sistemi hakkında bilgi veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Kısa süre kaldı” dedi.

HULUSİ AKAR'DA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Yeni askerlik sistemiyle ilgili değerlendirme yapan Akar, “Yeni askerlik sistemi büyük ölçüde tamamlandı, Cumhurbaşkanı’na sunacağız” diye konuştu.

Akar, yasanın çok kısa sürede meclise geleceğini belirterek, “Askerlik sistemiyle ilgili tüm ayrıntılar Web sayfamızda duruyor. Merak eden oraya bakar. Milletimiz okumayı sevmiyor pek. Bunlar, Milli Savunma Bakanlığı'nın Web sitesinde detaylı ve şematik bir şekilde var” diye konuştu.

KALIN'DAN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, soru üzerine, Milli Savunma Bakanlığının yeni askerlik sistemiyle ilgili kanun taslağını büyük oranda hazırlandığını, bugün bu konuya ilişkin daha önce bir sunum yapıldığından detaylı bir müzakerede bulunulmadığını bildirdi. İbrahim Kalın, yeni askerlik sistemine ilişkin, “Bu tabii ki AK Parti grubu tarafından Meclis’e sevk edilecek. Orada da bu tabii komisyonlarda çalışıldıktan sonra kanun haline gelecek. Onunla ilgili hazırlıklar, daha önce açıklanan ana çerçeveyi esas alacak şekilde taslak büyük oranda hazırlandı ve Meclis açıldığında da bu gündeme gelecek.” dedi.