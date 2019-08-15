Yolda açılan çukura ilginç önlem!

Alaplı ile Gümeli beldesi arasında Aydınyayla mevkiinde asfaltta oluşan çukur için vatandaşlar kendi imkanları ile önlem aldı. Asfalttaki çukurda olası bir kaza yaşanmaması için vatandaşlar, çukurun içine incir ağacı koyarak sürücülerin dikkatini çekmeye çalıştı.

DİLEK AĞACINA ÇEVİRDİLER

Belediyeden bir an önce çukuru kapatmasını isteyen vatandaşlar duruma sert tepki gösterdi. Vatandaşların ve özellikle çocukların çukura düşebileceğini belirten köy sakinleri belediyeden yardım istedi.

Öte yandan bazı vatandaşlar ise incir ağacını dilek ağacına çevirip üzerine çaput bağlamaya başladı. İHA