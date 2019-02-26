Yüksek Hızlı Tren’e de yolcu garantisi verilmiş

13 Aralık 2018 günü Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'de yaşanan kaza, 9 cana mal oldu. CHP Zonguldak Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz, “Kazanın nedeni, verilen yolcu garantisi bedelinin karşılanması için altyapı ve sinyalizasyon eksikliğine rağmen, Hızlı Tren Garı ve hattının işletmeye açılmasıdır'' iddiasında bulundu.

14 YILLIK GARANTİ

Ulaştırma Bakanlığı, CHP'li Yavuzyılmaz'ın TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda yönelttiği sorularına yazılı cevap gönderdi. Yazılı cevapta şu ifadelere yer verildi:

“Proje kapsamında devlet tarafından 14 yıllık süre için yolcu garantisi verilmiştir. Yolcu garantisi içinde kalan rakamlar için yolcu başına 1.5 USD+KDV ödeme yapılacaktır. 29 Ekim 2016 -29 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara Yüksek Hızlı Tren Gar çıkışlı 2 milyon 207 bin 230 yolcu üzerinden, 3 milyon 662 bin 265 dolar artı KDV ödenmiştir.”

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen cevabın, bir itiraf olduğunu savunarak SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

FAHİŞ FİYAT: Marşandiz Tren İstasyonu bölgesindeki çoklu ray sisteminin başlangıç noktası olan Ankara YHT Garı, 29 Ekim 2016'da kamu-özel işbirliği projesi olarak kullanıma açıldı. Yapılan sözleşmeye göre 20 yıl 6 ay işletme süresi bulunan YHT Tren Garı'nın kamuya devri 2036 yılında yapılacak. 14 yıllık süre için fahiş fiyatlarla yolcu garantisi verildi. Bu nedenle, 29 Ekim 2016-29 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara YHT Gar çıkışlı yolcular üzerinden 3 milyon 103 bin 615 $+KDV, özel teşebbüs firmalarına ödendi.

ALTYAPI BİTMEDEN AÇILDI: Ankara YHT Garı'na bağlı tren yolu hatlarının altyapısı tamamlanmadığı ve sinyalizasyonu yapılmadığı halde maalesef verilen

yolcu garantisi nedeniyle tehlikeli bir şekilde kullanıma açıldı. Ankara YHT Garı açılışı seçim malzemesine dönüştürüldü. Bu seçim malzemesi de Marşandiz İstasyonu'ndaki kaza ile faciaya dönüştü. TCDD yaptığı bu sözleşmelerle sadece yolcu garantisi vermemekte, aynı zamanda ölüm garantisi vermektedir.