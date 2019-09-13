Arter artık Dolapdere’de

Arter, 2010 yılından beri İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteriyordu… Çağdaş sanat alanında sürdürülebilir bir üretim ve sergileme altyapısı sunmak üzere açılan kurum bugüne kadar 37 sergi ağırladı. Bu sergiler kapsamında 183 eserin üretimine destek sağlarken, yayınlar, konuşmalar, performanslar ve atölyelere de ev sahipliği yaptı. Yerini yine bir Vehbi Koç Vakfı kuruluşu olan sergi mekanı Meşher'e bırakan Arter, Dolapdere'deki Grimshaw Architects tarafından tasarlanan yeni binası ve açılış sergileriyle bugün sanatseverlere yeniden “merhaba” diyor…

SERGİLER HERKESE ÜCRETSİZ

Arter'in yeni binasıyla birlikte tüm halkın özellikle de gençlerin ve çocukların sanatla özgürce karşılaşabileceği bir ortamı mümkün kılmanın heyecanı içinde olduklarını belirten Koç Holding ve Arter Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, şunları söyledi: “Ne mutlu ki, çağdaş müzecilik anlayışıyla inşa edilen ve sergilerin yanı sıra konserler, canlı performanslar, tiyatro, dans, film gösterimleri gibi sanatın pek çok disiplinini de içererek ziyaretçilerine ‘bir müzeden çok daha fazlası'nı sunan bu yapıyı hayata geçirebildik. Çocuklarımızı yaratıcı düşüncenin, sorgulama becerisinin benzersiz dinamikleriyle donatmalı; yetişkinlerin de sanata erişim ve katılım hakkını yaygınlaştırmalıyız. İşte bu amaçla, açılışı takip eden aylar boyunca, 2 Ocak 2020'ye kadar Arter sergilerine girişin herkes için ücretsiz olmasını sağlıyoruz. Kültür ve sanat alanında büyük bir adanmışlık sergileyen Topluluk şirketlerimizden TÜPRAŞ'ın Arter'in Kurumsal Sponsorluğu'nu üstlenmiş olduğunu da buradan gurur ve memnuniyetle duyurmak isterim. TÜPRAŞ sayesinde 24 yaş ve altındaki gençler, Arter sergilerini her zaman ücretsiz olarak ziyaret edebilecekler.”

“BURASI ÜSTÜMÜZE VAZİFE”

Vakfın 50. yılında Arter'in yeni binasının açılmasından büyük heyecan duyduğunu söyleyen Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım Yıldırım, projenin sürdürülebilirliğinin öneminin altını çizerek, “İçi asla ve asla boşalmayan bir slogan, ellinci yılda kullandığımız; üstümüze vazife. Burası üstümüze vazife” diye konuştu. Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: “Arter'in açılışının vakfımızın ellinci kuruluş yılında gerçekleşmesi bu mutluluğumuzu daha da pekiştiriyor. Bu özel yılı ‘Üstümüze Vazife' sloganıyla kutluyoruz. Vazifemiz Arter gibi mükemmeliyet merkezlerini hayata geçirmekle sınırlı değil; en az bunun kadar önemli bir diğer husus bu kurumları yaşatabilmek.

MAHALLEYİ DAVET EDEN YAPI

Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli ise açılışı yapılan binanın şeffaf yapısının müzenin işleyişi için de geçerli olacağını belirterek, “Mahalleye sırtını dönmeyen, mahalleyi içine davet eden, hatta içinden geçip arka taraftan tekrar sokağa çıkabileceğiniz bir yapı oluştu” diye konuştu. Fereli, ulaşım sorununa çözüm için yakındaki metro istasyonlarına gidip gelecek servisler düzenleyeceklerini duyurdu.

YEDİ SERGİLİ AÇILIŞ

Arter'in açılış programında toplam 7 sergi yer alıyor. Bazıları şöyle:

– Emre Baykal ve Eda Berkmen küratörlüğünde Arter Koleksiyonu'ndan oluşturulan ‘Saat Kaç?'başlıklı sergi, bellek, zaman ve mekân kavramları etrafında şekilleniyor.

– Küratörlüğünü Selen Ansen'in yaptığı ‘Kelimeler Pek Gereksiz' başlıklı koleksiyon grup sergisi, jest, kalıntı ve iz temaları etrafında kurgulanıyor.

– Altan Gürman retrospektif sergisi, 1976 yılında hayatını kaybeden sanatçının tüm üretimini bir araya getiriyor.

– Ayşe Erkmen'in Arter'in açılış programında yer alan sergisi Beyazımtırak, sanatçının 1970'lerden bu yana gerçekleştirdiği sanatsal üretim içinden retrospektif bir anlayışla seçilenlerle birlikte, bu sergi için özel olarak tasarlayıp ürettiği yeni işleri bir araya getiriyor.

Yedinci Kıta'ya yolculuk zamanı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Koç Holding sponsorluğunda düzenlenecek olan 16'ncı İstanbul Bienali, yarın ücretsiz olarak kapılarını açıyor… Küratörlüğünü sanat dünyasının önde gelen isimlerinden Nicolas Bourriaud'nun üstlendiği bienalin bu yılki teması Yedinci Kıta… Bienal bu başlığı; bilim çevrelerinin Pasifik Okyanusu'nun ortasında yüzen atık yığınına verdiği isimden alıyor. Bu kütle; 7 milyon ton ağırlığındaki bir plastik yığınından meydana geliyor. Dolayısıyla bienal; insanlığın sebep olduğu doğal veya kültürel atıklara antropoloji ve arkeolojinin araçlarıyla bakan güncel sanat çalışmalarına yer verirken; sanat ve ekoloji arasındaki ilişkiyi de tartışmaya açıyor.

İŞTE MEKANLAR

16'ncı İstanbul Bienali bu yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin Tophane'deki yeni binasının yanı sıra Pera Müzesi ve Büyükada'da ziyaretçilerini ağırlayacak. 25 ülkeden 56 sanatçının 220'den fazla eserinin sergileneceği bienale, Türkiye'den 8 sanatçı katılıyor. 10 Kasım'a kadar Koç Holding katkılarıyla ücretsiz olarak gezilebilecek 16. İstanbul Bienali, sadece sergileriyle değil, farklı alanlardan isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek ücretsiz etkinlikleriyle de “Yedinci Kıta” başlığı üzerine düşünmeye davet edecek.

HEYECAN VERİYOR

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Bienalin yüzbinlerce izleyiciye ulaşmasını bekliyoruz. Bienalin gündeme taşıdığı konuların böylesi geniş kitlelerce tartışılacak olması bize büyük heyecan ve mutluluk veriyor” dedi. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç da şunları söyledi: “Bu çok değerli organizasyona desteğimizi kuruluşumuzun 100'üncü yılı olan 2026 yılına kadar sürdürecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”