Continental’e inovasyon ödülü

Continental, akıllı araç kapıları çözümleri ile güvenlik ve rahatlık ilişkisini optimize ediyor. Otomatik sürüş için de gerekli bir fonksiyon olan Akıllı Otomatik Kapı Sistemi sayesinde

yolcular operatör veya kapı kolu olmadan da araca rahatça inip binebiliyor. Continental’in Akıllı Kapı Sistemi tüm bu gelişmiş fonksiyonları sayesinde, Araç Zekâsı ve Kendi Kendine Sürüş Teknolojisi kategorisinde CES 2019 İnovasyon Ödülü’ne layık görüldü.

İnovasyon Ödülü güvenli ve rahat mobiliteye sağlanan önemli katkıyı ödüllendiriyor

Aldıkları ödülü değerlendiren Continental Gövde ve Güvenlik Birimi Başkanı Johann Hiebl, “CES İnovasyon Ödülü, geliştirici ekibimiz için hem onay hem de teşvik niteliğinde. Sonuç olarak, çözümlerimizle sürücülerimizin ve trafikteki herkesin rahatlığını ve güvenliğini artırmaya devam etmek istiyoruz” diyor. Ziyaretçilerin Continental’in ileri kapı teknolojisinin tüm

fonksiyonlarını denemesi için geliştiriciler, Las Vegas’ta düzenlenecek dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından CES Fuarı'nda iki farklı akıllı kapı sistemine sahip interaktif bir demo araç tasarlıyor.

Akıllı otomatik kapı kullanıcının rahatlığını artırıyor

Elektronik kapı kontrol fonksiyonuyla Continental, araç kapılarının otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlıyor ve sıkışmaya karşı özel korumasıyla yolcuların parmaklarının, ellerinin veya eşyalarının ezilmesini engelliyor. Continental Gövde ve Güvenlik Birimi Başkanı Johann Hiebl, “Pasif başlatma ve giriş sistemimiz (PASE) ile bağlantısı sayesinde araç kapıları doğru zamanda otomatik ve temassız olarak açılır. Ayrıca kullanıcıyı tanır ve doğru taraftan açılır.” diyerek sistemi özetliyor.