En sportif “Q”!

Dört kapılı lüks bir coupé aracın pratik çok yönlülüğünü, geniş bir SUV modelin avantajlarıyla buluşturan Audi Q8, aynı zamanda son derece donanımlı, kapsamlı bir bağlanabilirlik sunuyor. quattro dört tekerlekten çekiş özelliğiyle arazi sürüşleri için de sıradışı bir dayanıklılığa sahip model, hem iş seyahatleri hem de keyif amaçlı sürüşler için ideal bir yol arkadaşı.

Esnek, sportif ve zarif

Audi'nin diğer tüm SUV modellerinden alışık olunan sportif dinamizm ve üst düzey premium kalite hissi, Audi Q8'de daha da belirginleşmiş. 4,99 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 1,71 metre yüksekliğindeki SUV, kardeşi Q7'den daha geniş, daha kısa ve daha yere yakın. Neredeyse 3 metreye ulaşan aks mesafesi sayesinde, iç mekan uzunluk ve yükseklik yönünden rakiplerinden daha ferah. Arka koltuklar yatırıldığında ise, bagajın toplam hacmi 1.755 litreye ulaşıyor.

Q ailesi için yeni dış tasarım

Q model ailesinin yeni yüzü olarak lanse edilen Q8, ilk bakışta sekizgen tek parça ızgarasıyla fark ediliyor. Dik konumdaki güçlü radyatör ızgarası, öne doğru uzatılan spoiler ve sert çizgilere sahip hava kanallarıyla birleşmiş ve otomobile kendine güvenen bir görünüm kazandırmış. Zarif bir kavisle arkaya uzanan tavan, hafif eğimli D sütunuyla buluşuyor ve 22 inçlik tekerleklere ev sahipliği yapan tekerlek kemerlerinin üzerindeki quattro çizgisinde son buluyor. Standart olarak LED farlarla alınabilen Q8'de, HD Matrix LED teknolojisi ise opsiyonel bir donanım olarak sunuluyor. Hem gündüz farları hem de arka lambaları üç boyutlu görünümleri ile dijital bir karaktere sahip.

Sportif sürüş

Audi'nin en üst sınıf SUV'u da, markanın diğer modellerinde olduğu gibi quattro ile bütünleşmiş. Tümüyle mekanik orta diferansiyel motorun ürettiği gücü ön ve arka aksa standart olarak 40:60 oranında aktarıyor. Gerektiğinde ise, gücün büyük kısmı daha fazla yol tutuşuna sahip olan aksa yönlendiriliyor. Buna ek olarak 254 milimetrelik zemin yüksekliği, ön ve arka çıkıntıların kısalığı ve yokuş aşağı iniş kontrolü sayesinde Audi Q8, asfaltın bittiği noktadan sonra da aynı performansla yoluna devam edebiliyor. Konfor ve spor modlarında adaptif havalı süspansiyonun opsiyonel bir özellik olarak sunulduğu model, zemin yüksekliği yol koşullarına ve sürücünün tercihine göre 90 milimetre kadar değişebiliyor.

Progresif Direksiyon'un standart olarak sunulduğu modelde, dört tekerlekten yönlendirme sistemi de opsiyonel. Bu sistemde 5 dereceye kadar yön değiştirebilen arka tekerlekler düşük hızlarda yapılan dönüşlerde çevikliği artırmak için dönüş yönünün tersine, yüksek hızlarda ise dengeyi artırmak için dönüş yönüne çevriliyor.

Hassas ve net kontrol ve göstergeler

Yeni Audi Q8'in MMI dokunmatik ekranlı yönetim konsepti sayesinde otomobilin hemen tüm fonksiyonlarına iki geniş ekran vasıtasıyla ulaşmak mümkün. Üstteki 10,1 inçlik ekran, bilgi ve eğlence sistemi ile navigasyon tarafından kullanılırken, sürücü ise 8,6 inçlik ekran üzerinden otomobilin ısıtma ve havalandırma sistemi ile konfor fonksiyonlarını yönetebiliyor ve yazı yazabiliyor.

Kullanıcı bir düğmeye bastığında titreşim ve sesle geribildirim alıyor. Buna ek olarak, sesli kumanda sistemi sayesinde Audi Q8 akıllı bir konuşma arkadaşına dönüşüyor. Sürücü, sisteme sesli komut verirken belirli kalıplara bağlı kalmak zorunda değil, örneğin yakındaki restoranları bulması için “Acıktım” demesi yeterli.

Otomobilin göstergeleri, tümüyle dijital Audi sanal kokpitinde yer alıyor. Yüksek çözünürlüklü 12,3 inçlik ekran, çok fonksiyonlu direksiyon yardımıyla değiştirilebilen iki farklı görünüm seçeneğine sahip. Opsiyonel plus seçeneği ise sportif üçüncü bir görünüm daha sunuyor. Baş üstü göstergesi ayrıca navigasyona yardımcı olan kapsamlı bir şerit asistanı gibi önemli bilgileri ön cama yansıtıyor.