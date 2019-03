MAN’a iki ödül birden

Şehir içi dağıtım konsepti : CitE

Üretim aşamasına yakın, tamamen elektrikli, konsept bir dağıtım kamyonu olan MAN CitE, yakın gelecekte dağıtım, kurye gibi bir çok alanda şehir merkezlerinde çevre dostu ve gürültüsüz dağıtım yapılmasına olanak sağlıyor. iF Altın Ödül sahibi MAN CitE, ilk sergilendiği Hanover IAA Ticari Araçlar fuarında da oldukça büyük ilgi görmüştü.

iF Tasarım Ödülleri jürisi, yaptığı değerlendirmede; bir şehir dağıtım kamyonu konseptini temelden yeniden düşünmeyi başararak tümüyle yeni bir araç kategorisi geliştirdikleri için MAN tasarım ekibini övdü. Jüri üyeleri, karar aşamasında MAN CitE'nin her şeyi nasıl altüst ettiğini şöyle anlattılar:

“Sofistike sürücü kabini tasarımı, kamyonun sürücü çalışma alanında açık ve şeffaf bir atmosfer yaratırken tüm iletişim araçlarını da entegre ediyor. Dış tasarım entegre işlevsel alanlarla, net bir şekilde tanımlanmış gövde işçiliğiyle ve tasarım unsurlarıyla bizleri kazandı.”

Yeni nesil şehir otobüsleri : MAN Lion’s City

iF Tasarım Ödülleri Jürisi, yeni Lion's City'nin modern ve yüksek teknoloji görü-nümden etkilendi. Otobüsün dinamik ama zamansız hatları, aracın modüler karakteristiğini vurgularken formuna da orijinalliğini kazandırıyor. Yeni şehir otobüsünün dış görünüşü, MAN otobüs ailesinin tasarım diliyle de, şüpheye yer bırakmaksızın bağlantı kuruyor. Bir ışık bandıyla ayırt edici ön farlar ve bir krom bardan oluşan MAN'ın klasik siyah ön paneli ve karakteristik bir şekilde uzanan ön cam hemen göze çarpıyor. Bu tasarım, bir yandan aracı daha dinamik hale getirirken, diğer yandan da kullanım ömrüne ilişkin giderleri azaltıyor. MAN Lion's City'nin inovatif LED stop lambalarıyla donatılmış siyah arka kısmı ise hem tartışmasız şekilde simgeseldir ve hem de servis sağlayıcılara ideal kullanım sağlamaktadır.

Yeni malzeme ve üretim metotları, yeni şehir otobüsüne çekici bir görünüm kazandırmanın yanı sıra onu daha hafif, daha sağlam ve daha kolay kullanılır hale dönüştürüyor.

Hem ortam hem de indirekt ışıklarla sağlanan inovatif bir ışıklandırma konseptiyle taçlandırılmış renk ve trim konsepti de, cömert, dostane ve ferah bir his kazandır-dığı otobüs içinde davetkâr bir atmosfer yaratıyor. Ergonomi göz önünde tutularak tasarlanan sürücü çalışma alanı da, aynı zamanda fonksiyonelliği ve estetiği ile de öne çıkıyor.

Son 4 yıldır ödüller MAN’a geldi

İlk iF Tasarım Ödülü'nü tam 65 yıl önce bir dizel deniz motoru ile kazanan MAN, otobüsleri ile son 4 yıldır aralıksız olarak bu önemli başarıya imza atıyor. iF Tasarım Ödülü'nü 2016'da MAN Lion's Intercity, 2017'de NEOPLAN Tourliner, 2018'de MAN Lion's Coach kazandı. iF Tasarım Ödülleri'nde bu yılın ödülleri de MAN Lion's City otobüs ve MAN CitE konsept kamyon ile geldi.