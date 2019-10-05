Otomotivde Ekim ayı kampanyaları

Ekim ayının başından itibaren devreye giren üç devlet bankasının sadece anlaşmalı ve yerli üretim araçlara verdiği düşük faizli kredilerin yanında markalarda ellerini taşın altına koyarak pazarı hareketlendirmek için mücadele ediyorlar. Özellikle 2018 yılının haziran ayından sonra daralan pazar bu yılın ilk 9 ayında yüzde 39.3 seviyelerine geldi. Bu rakam 2018 eylül ayında ise 463.456 adet idi.

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Pazardaki daralma ve otomotivden gelen vergi gelirlerinin beklenilenin altında kalmasından dolayı bu yıl temmuz ayına kadar ÖTV ve KDV indirimini devlet yapmıştı. Ayrıca 10 bin TL’lik hurda teşviğini de 15 bin TL’ye çıkartarak yıl sonuna kadar devam edeceğini açıklamışlardı. O günden bu yana hangi uzman ve yöneticiyle konuşursak konuşalım söyledikleri tek şey kredi maliyetlerinin yüksek olmasıydı. Geçen hafta açıklanan 0.49-0.69 faizli kredi imkanı sektöre tam anlamıyla bir can suyu olacak nitelikte. Bakalım yıl sonuna kadar satış adetleri bu durumdan ne kadar etkilenecek?

İŞTE EKİM AYI OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMPANYALARI

“Yerli değil ama Citroen de faizleri düşürdü!”

Ekim ayında üstün Citroën modellerine, %0,59'dan başlayan faiz seçenekleri ile ulaşmak mümkün.

Yeni Citroën C5 Aircross SUV, 204.000TL'den başlayan fiyatlarla ve 40.000TL'ye özel 12 ay %0,99 faiz seçeneğiyle sunuluyor.

Yeni Citroën Berlingo'ya 50.000TL için 12 ay %0,59 faiz veya 30.000TL için 12 ay %0 faiz ile sahip olmak mümkün! Berlingo ve tüm Citroën ticari modellerinde ayrıca nakit alımlarda geçerli 3.000TL indirim fırsatı bulunuyor.

Citroën C3, benzersiz SUV deneyimi sunan Citroën C3 Aircross SUV, konforun en tarz hali Citroën C4 Cactus, yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi sunan C-Elysée, 50.000TL için 12 ay %0,59 faiz veya 30.000TL için 12 ay %0 faiz ile satışa sunuluyor. Bu modellerde ayrıca nakit alımlarda geçerli 5.000TL indirim fırsatı da bulunuyor.

“Dacia’dan hem otomobil hem de hafif ticari araç modellerine özel faiz kampanyası”

Ekim ayında Dacia'nın ECO-G serisinin tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Kampanya dahilinde Dacia'nın tasarruflu, fabrika çıkışlı LPG teknolojisine sahip ECO-G serisi tüm modellerinde, vade ve tutara göre değişiklik gösteren, sıfırdan başlayan faiz fırsatı yer alıyor. Dacia'nın hafif ticari Dokker modelinde ise 50.000TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz seçeneği ayrıca 3.000TL takas indirimi mevcut. Maksimum 100.000TL kredi kullanacak hafif ticari araç müşterileri için ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,36 faiz oranı bulunuyor.

“Fiat’tan yılın fırsatı kampanyası”

Kampanya kapsamında, Fiat'ın Doblo ve Fiorino modellerini tercih eden tüketiciler 120 bin TL tutar ve 60 aya kadar vadeli taşıt kredisine yüzde 0,49 faiz oranıyla sahip olabilecekler.

Egea Sedan, Egea HB ve Egea SW modellerini tercih eden tüketiciler ise 120 bin TL'lik tutar ve 30 aya kadar vade seçeneğiyle yine yüzde 0,49 faiz oranıyla ulaşabilecek.

Sunulan kredi koşulları yerine araçlarını peşin olarak satın almayı düşünen tüketiciler ise Fiat bayilerinde yine oldukça avantajlı nakit ödeme fırsatlarından yaralanabilecekler. Fiat Egea'ya Ekim ayı boyunca 76 bin 400 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabilecek.

“Kia ekim ayında faizleri sıfırladı”

Sportage, ekim ayına özel olarak 50.000 TL'ye sıfır faiz ile aylık 2 bin 780 TL'den başlayan taksit fırsatıyla bu eşsiz deneyimi yaşamak isteyenleri KIA yetkili satış noktalarında bekliyor.

Kampanyalar kapsamında, A segmentinde yer alan Picanto, B segmentinde yer alan Rio ve B-SUV Stonic 25.000 TL'ye yüzde sıfır faiz avantajı ile ayda bin 390 TL'den başlayan taksitlerle, KIA yetkili satış noktalarında meraklılarını bekliyor.

Yeni Ceed, ekim ayına özel olarak 60 bin TL'ye 18 ay yüzde sıfır faiz fırsatıyla bu ayrıcalığı yaşamak isteyenlere kapılarını açıyor.

“Mitsubishi'den üç modelde sıfır faiz kampanyası”

Temsa Motorlu Araçlar, Mitsubishi yeni L200, Space Star ve Eclipse Cross modellinde 1-31 Ekim 2019 tarihleri arasında uygulayacağı %0 faiz bir faiz kampanyası başlattı. Üç modelde geçerli kampanyada, 2019 model Yeni L200, 50.000 TL kredi için 12 ay vade ve 0 faiz ile satışa sunuluyor. 2019 model Space Star araçlarda 30.000 TL krediye 12 ay vade 0 faiz, ve 2018 model (4×2 Intense CVT ve 4×4 Intense CVT) ile 2019 model Eclipse Cross CVT araçlar için 50.000 TL krediye 12 ay vade 0 faiz uygulanıyor.

“Alman Opel’de de faiz indirimi var”

Opel, Ekim ayında devreye aldığı iddialı kampanya ile Grandland X'ten Insignia'ya, Astra HB'den Combo'ya geniş ürün yelpazesinde 100 bin TL'lik %0 faizli krediyi 15 ay taksitle sunuyor.

Açıklanan tekliflerle Grandland X'in fiyatı 185 bin TL'den başlıyor. Markanın amiral gemisi Insignia'ya sahip olmak isteyenler için ise başlangıç etiketi 236 bin 800 TL. Astra HB modelinde fiyatlar hurda teşviği ile 142 bin 600 TL'den başlarken, Combo'da ise başlangıç fiyatı hurda teşviği ile 109 bin 100 TL olarak açıklandı.

Opel severler diğer Opel modellerinde de sıfır faizli kredi teklifine Crossland X ve Mokka X'te 60 bin TL'ye 15 aylık taksitlerle erişilebilirken, Corsa ve Astra Sedan'da ise 40 bin TL'ye 12 aylık taksitlerle sahip olunabiliyor.

“Renault'da Ekim ayında cazip fırsatlar”

Renault, Ekim ayında Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megan Sedan modellerinde cazip faiz oranları sunuyor. Ayrıca Renault hafif ticari modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Kampanya dahilinde Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan, anlaşmalı kamu bankalarının sunduğu 50.000TL kredi 36 ay vade için 0,69 faiz fırsatı ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Diğer taraftan Renault'nun hafif ticari modellerinde 50.000TL kredi ve 12 ay vade için sıfır faiz fırsatı ve 3.000TL takas indirimi yer alıyor. Maksimum 100.000TL kredi kullanacak Kangoo, Trafic ve Master müşterilerine ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,36 faiz oranı mevcut.

Ekim ayında hurda teşviki ile Clio HB 72.900TL'den, Megane Sedan ise 99.500TL'den başlayan fiyatlarla müşteriler ile buluşuyor.

Kampanya kapsamında Renault Kasko'da anında 1.000TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanı da bulunuyor.

“Isuzu’dan 250 bin TL’ye kadar 48 ay vade yüzde 0.69 faizli kredi”

Isuzu, devlet katkılı kampanyası ile ticari araç müşterilerine yeni cazip ödeme koşullarını duyurdu. 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında 250.000 TL'ye kadar 48 ay vade ve %0,69 faiz oranı ile araç satın almak mümkün.

Isuzu, hayata geçirdiği kampanya ile ticari araç satın almak isteyenlere birbirinden cazip ödeme koşulları sunuyor. Kamyon, kamyonet modellerinin yanı sıra Türkiye'nin tek yerli pick up'ı olan D-Max ve midibüs, otobüs modellerinin de dahil olduğu kampanya kapsamında müşterilere Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan 0,59 ile 0,69 faiz oranları ile 48 ay vadede ödeme olanağı sunuluyor. Yıl sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında 250.000 TL'ye 0,69, 120.000 TL'ye 0,59 faiz oranları ile 48 ay vadede ödeme koşuluyla ticari araç satın alınabiliyor.