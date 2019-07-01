Seat’tan dev teknolojik adım!

Seat otomobillerinin üretiminde yüksek teknolojiden faydalanmaya devam ediyor. Seat mühendisleri Barselona'daki Supercomputing Center'de (BSC) bulunan süper bilgisayar MareNostrum 4'ü kullanarak otomobillerinin aerodinamiğinin artırılması, hava sürtünme katsayısının düşürülmesini sağlıyor. Bu, daha düşük tüketim, daha düşük karbon emisyonları ve daha iyi performans ile daha güvenli ve daha verimli araçlar tasarlanmasını sağlıyor. Analizin ana alanları arasında otomobillerin ön ve arka uç, şasi, lastik ve tekerlek de bulunuyor.

Katalonya Politeknik Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde bulunan İspanya'nın en güçlü ve Avrupa'nın yedinci en güçlü süperbilgisayarı, 6 bin 912 mikroçip, 165 bin 888 işlemciye sahip 13,7 petaflops ve 40 bin kişisel bilgisayar gücündeki bilgisayarın ağırlığı ise 78 ton.

Seat'in Gelişim ve Aerodinamik Bölümü Mühendisi Maria Garcia-Navas, otomobillerin aerodinamiğini hesaplarken rüzgar tüneli ile çalışmanın maliyetli olduğunu, kil modellerin bu tünellerinde bozulduğunu belirterek, “MareNostrum 4 süperbilgisayarın hesaplama gücü, daha fazla parametre eklememize ve tekerlekler hareket ederken jantların içinde havanın nasıl olduğunu görmemize de olanak sağlıyor.Fikir, simülasyon ve gerçeklik arasındaki boşluğu giderek daraltıyor” dedi.