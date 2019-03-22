Onkolog Doktor Yavuz Dizdar: Eklem sıvınız azalmışsa paça çorbası için

HABER/ NAZAN DOĞANER HALICI

Son yıllarda özellikle “eklem sıvınız azalmış” şeklindeki tanılar oldukça yaygın. Dr. Yavuz Dizdar, “Bunun nedeni gereken maddelerin yeterince alınamamasıdır. Oysa paça çorbası bu maddeleri doğrudan sağlar” dedi.

Küçükbaş hayvanların, özellikle kuzunun ayaklarının özel işlemlerden geçirildikten sonra kaynatılıp terbiye edilmesiyle hazırlanan ve geleneksel lezzetlerimizden biri olan paça çorbası adeta bir sağlık iksiri… Onkolog Dr. Yavuz Dizdar, doğal antibiyotik olarak nitelendirilen bu çorbanın özelliklerini şöyle anlattı…

KEMİK SUYUNDAN FARKI NEDİR?

Kemik suyu gibi paça da kolajenden çok zengin bileşim gösterir. Ama paçada kemik suyundan farklı bileşikler de

bulunur. Bunlara glikozaminoglikan yani kısaltacak olursak GAG adını veriyoruz. Kolajen, dokunun iskeletini

oluşturuyorsa GAG da dolgusunu meydana getirir. Bunlar çok uzun şeker grupları içeren moleküllerdir. Bir protein çekirdekleri vardır, şeker de bunların etrafına zincir biçiminde eklenir. Dokunun suyunu işte bu şeker molekülleri içinde barındırır. Tıp bunu nedense basit bir süspansiyon mantığına büründürmüştür. Mesela omurda kemiklerinin arasındaki disklerde bol miktarda yer alır, eklem sıvıları da bu moleküllerden oluşur. Dolayısıyla bunlar en çok da paçada yer alır.

NE GİBİ FAYDALARI VAR?

Şöyle düşünün, hayvanın bütün ağırlığı dört ince bilekle taşınıyor. Bu şekerli moleküllerin esas görevi ise farklıdır, dokunun düzenli kalmasını sağlarlar. Yani şeker zinciri yeterince uzamışsa dokunun çoğalma uyarısını ortadan kaldırır, ama kısalırsa da çoğalma uyarısı verir. Dolayısıyla bedeninizin düzen içinde kalmasını istiyorsanız bu bileşiklere ihtiyacınız var. Son yıllarda özellikle “eklem sıvınız azalmış” şeklinde tanılar duyuyoruz. Bunun nedeni gereken maddelerin yeterince alınamamasıdır. Oysa paça çorbası bu maddeleri doğrudan sağlar.

PAÇA EKLEME Mİ GİRİYOR?

Bu garip geliyor, ama bunu denemişler. Tıpta bir algı hatası var, sindirim sisteminin her şeyi parçalarına ayırıp

emdiğini düşünüyor, ama öyle değil.

Bu molekülleri zamanında işaretleyip vermişler, yemekle alınan moleküllerin eklemlerde biriktiğini görmüşler.

Bunun kesin mekanizması bilinmiyor ama sindirim sistemi bir şekilde paçanın içindeki GAG moleküllerini transfer

edebiliyor. Bana bunu alışkanlık haline getirip koltuk değneklerinden kurtulan eklem hastaları da anlattı. Bir fizik tedavi uzmanı arkadaşımız paylaştı, hatta filmlerini de gönderdi, hastanın eklem kıkırdağı tamamen iyileşmiş. Dolayısıyla paça elzem bir besin kaynağı.

KOLESTEROLÜ YÜKSELTİR Mİ?

Aslında paça yağlı değildir, mevcut yağ deriden gelir. Benim saydığım faydalı bileşenlerin ise yağla bir alakası yok. Bu durumda çözüm basit, paça pişirilir ve soğumaya bırakılır. Yağ tencerenin üstüne çıkacaktır, ama faydalı bileşikler altındaki suda kalırlar. Paçanın derisini sıyırırsanız altında kalanda yine yağ olmayacaktır. Yani kolesterol almamak için bu yöntem fazlasıyla etkilidir. Paçanın suyu çok fazla yağ içermez.

EKLEM SORUNLARI NİYE YAYGIN?

Bir neden olasılıkla antibiyotikler, zira GAG molekülleri bakterilerin duvar yapılarıyla akraba, yani antibiyotik bunları bozuyor. Nitekim çoğu insanda antibiyotik aldıktan sonra eklem ağrılarının ortaya çıkması rastlantı değil. Bir diğer olası neden de yeterli egzersiz yapılmıyor olması. Zira bu moleküller egzersiz yapılırsa sentezleniyor, yoksa yapılmıyorlar. Ama bunun bir diğer yanı daha var, hareketsiz yaşam ve kanser ilişkisi. Yani yan gelip yatınca sağlıklı kalmak olası görünmüyor.

KUZU MU YOKSA DANA MI TERCİH EDİLMELİ?

Paça; kuzu da olur dana da… Kuzu paçanın pişmesi daha kolaydır. Dana paça için biraz büyük bir tencere

gerekiyor. Uzun süre kaynatınca zaten fark edilir, eklemlerdeki küçük kemikler bile erir. Bu nedenle paçadan bol

miktarda kalsiyum almak da mümkündür. Paçayı kokusu nedeniyle evde yapmak istemeyenler olabilir, ama

doğanın kuralı bu. Hem uğraşmayıp, hem didinmeyip hem de sağlıklı kalma şansımız zayıf. Yine de en azından

haftada bir defa dışarıda da yenebilir. Hatta bazı lüks marketler pişirilmiş hazır paça da satıyor. Ama en iyisi

elbette evde hazırlamaktır.