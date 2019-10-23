Tırnak batması, ayak tırnakları, tırnaklarınızın kenarları veya köşeleri, tırnakların yanındaki deriye doğru büyüdüğünde oluşur. Evde içe dönük ayak tırnaklarını tedavi edebilir ancak tıbbi tedavi gerektirebilecek komplikasyonlara da neden olabilirler. Peki, Tırnak batması için hangi bölüme/doktora gidilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

TIRNAK BATMASI HAKKINDA

Tırnak, kendi yatağı üzerinde normal şekilde büyürken, yapısal nedenlerden veya herhangi bir sebepten dolayı zorlanırsa, kenarlarındaki yumuşak dokuya doğru büyümeye başlaması durumuna tırnak batması adı verilmektedir.

Tırnak batması başlangıçta küçük bir rahatsızlık olarak ortaya çıkarken, ciltte bir enfeksiyona neden olabilir veya tekrar eden bir problem haline gelebilir. Tırnak batması en çok ayak baş parmaklarını etkiler.

TIRNAK BATMASI BELİRTİLERİ

Batık ayak tırnaklarında ağrılı olabilir ve genellikle aşama aşama kötüleşir.

Erken evre semptomları şunları içerir:

– Tırnağın yanındaki cilt hassaslaşır, şişer veya sertleşir

– Ayak parmağına baskı uygulandığında ağrı

– Parmak çevresinde biriken sıvı (irin, iltihap)

Ayak parmağınız enfekte olursa, belirtiler arasında şunlar olabilir:

– Kırmızı, şişmiş cilt

– Ağrı

– Kanama

– İri sızması

– Ayak parmağı çevresinde cilt büyümesi

TIRNAK BATMASININ NEDENLERİ

Yaygın tırnak batması nedenleri şunlardır:

– Ayak tırnaklarını baskılayan ayakkabılar giymek

– Ayak tırnaklarını çok kısa veya yanlış kesmek

– Ayak tırnağını yaralamak

– Olağan dışı kavisli ayak tırnaklarına sahip olmak

– Mantar enfeksiyonları

– Genetik

TIRNAK BATMASI İÇİN HANGİ BÖLÜME/DOKTORA GİDİLİR?

Batık tırnak için öncelikle dermatoloji uzmanına başvurmak gerekir.

İLGİLİ HABER Ayak mantarını ne yok eder? İşte tırnak mantarı tedavisi için doğal öneriler...

İLGİLİ HABER Hamilelikte tırnak batması neden olur?