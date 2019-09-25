Bilim insanları açıkladı: Rüyalar aklımızdan nasıl siliniyor?

Rüyalarımızı neden unutuyoruz sorusu birçoğumuzun kafasını kurcalamıştır. Japonya'daki Nagoya Üniversitesi ve ABD Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü (NINDS) uzmanları, beyinde yer alan bir grup hücrenin rüyaların muhafaza edilmesini engellediğini tespit etti.

VÜCUT RÜYALARI SİLİYOR

Farelerle gerçekleştirilen deneyler sırasında bilimciler, birçok hormonun ve istemsiz işlevin kontrol merkezi olan ve içinde melanin konsantre edici hormon (MHC) üreten hücrelerin bulunduğu hipotalamusun çalışmasına yoğunlaştı.

Habere göre MCH iştahtan sorumlu ve uyku evrelerinin düzenlenmesinde yer alıyor.

Araştırmaların gerçekleştirildiği bir grup farede, hızlı uyku sırasında MCH hücreleri aktif hale getirildi, bu nedenle hayvanlar daha önce öğrendikleri şeyleri tanımada zorlanmaya başladı.

Üzerlerindeki MCH hücrelerinin devrede olmadığı fareler ise hafıza testlerinde çok daha iyi sonuçlar gösterdi.

Bilimci Shuntaro Izawa, araştırmayla ilgili açıklamasında, “unutmak pasif bir şey değil, aktif bir süreç” diye konuştu.

Araştırmada yer alan diğer bir uzman, Prof. Thomas S. Kilduff, rüyaların hızlı uyku evresinde MCH hücrelerinin aktif olduğu zaman meydana geldiğini belirtti.

Kilduff, “Bu hücre grubunun aktif faaliyeti rüyaların muhafaza edilmesini engellemekte ve böylelikle biz gördüğümüz rüyaları unutuyoruz” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, insanlardaki rüya bilgilerinin silinme mekanizmasının farelerdeki mekanizmanın bir benzeri olduğunu düşünüyor.