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Seneye tanıtması planlanan iPhone’lar basına sızdı!

Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı ürünler basına sızdı. The Wall Street Journal, üç yeni iPhone modeli hakkında bilgileri paylaştı.

android-time 22:22
Haberler Bilim - Teknoloji
Seneye tanıtması planlanan iPhone’lar basına sızdı!
Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı ürünler basına sızdı. The Wall Street Journal, üç yeni iPhone modeli hakkında bilgileri paylaştı.

Apple’ın yeni ürünleri yine basına sızdı. The Wall Street Journal’da yer alan habere göre, gelecek sene piyasaya sürülmesi beklenen modellerden birinin, satışları şirketin beklentilerinin gerisinde kalan ‘ekonomik’ amiral gemisi iPhone XR’nin yerini alması planlanıyor.

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Haberde ayrıca Apple’ın 2020’de tamamen XS akıllı telefon serisinde kullanılan ve daha maliyetli olan OLED ekranlara geçmeyi planlandığı bildirildi.

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DİKKAT ÇEKEN ÜÇLÜ ARKA KAMERA

Gazete, Apple’ın tanıtacağı yeni telefonlarda en büyük yeniliğin kameralar olacağını da yazdı. Habere göre en üst modelde üçlü ana kamera modülü, diğer iki modelde ise çift arka kamera yer alacak.

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Son güncelleme: android-time 22:3011.01.2019
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