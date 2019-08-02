Fetullah, darbe karşıtı sivil ve askerleri, ABD’den bile fişlemeyi sürdürüyor

9 Nisan 2019… Darbeci Muharrem Köse, FETÖ karşıtı asker ve sivilleri ihbar etti

15 Temmuz 2019… ABD'ye kaçan Adem Yavuz Arslan, aynı isimleri tek tek fişledi

1 – Tarih 12 Ağustos 2016… Isparta'daki operasyonda ele geçirilen notlar, FETÖ Çatı iddianamesinde anlatılmıştı. Notlarda, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, “Paşaları çavuş yaptık. Bana dokunan iflah olmuyor” diyor. Ayrıca; Emin Çölaşan, Fatih Altaylı gibi örgütü aleyhine yazılar kaleme alan gazetecileri de “münafık, kafir” ilan ediyor. Hatta, “Alevi, şeceresi bozuk generalleri Süleyman Demirel'e listeler halinde verdik. Maalesef ‘Hocam sen karışma, orduya müdahale etme' diyor. Bize hakaretamiz ifadelerle mukabelede bulunuyor” dediği ortaya çıkmıştı. Bitmedi… Devam edelim…

MATRIX ADLI ÖZEL PROGRAM

Tarih 7 Temmuz 2018… Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri personelle ilgili fişleme amaçlı topladığı bilgilerin, MATRIX adlı özel programla çalıştırılan flaş belleklerle örgüt yöneticilerine aktarıldığı tespit edilir. Yönetici olarak örgütte yer alanlara, flaş belleklerin sorunsuz çalışması amacıyla klavye kısmında kırmızı bir tuş bulunan özel dizüstü bilgisayar dağıtılır. Rütbeli askerleri, kendisine bağlılık derecelerine göre “A, B, C, D” olmak üzere farklı kategorilere ayıran örgüt, askeri personele yönelik fişleme faaliyetlerini bu kategoriler çerçevesinde yapar. Ancak… 1970'lerden bu yana herkesi tek te k fişlediği ortaya çıkan yapı, faaliyetlerini hangi ülkede olursa olsun sürdürmeye devam ediyor. Nasıl mı? Anlatalım…

2 – Darbeci albayın listesinde Mustafa Şentop da vardı

İki isim… Birisi Genelkurmay eski Adli Müşaviri Muharrem Köse… 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yakalanan ve tutuklanan Fetullahçı! Diğeri de Kanaltürk eski Ankara Temsilcisi Adem Yavuz Arslan. Firari Fetullahçı! Köse ve Arslan'ın ortak noktası, darbeye karşı mücadele eden, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgütü çökerten asker ve sivilleri hedef alması. Tesadüfe bakın… İki örgüt üyesi de aynı isimleri aynı cümlelerle ‘fişledi'…

Hikayemiz şöyle: Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 15 Temmuz döneminde Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarında adli müşavir, hakim ve savcı olarak görev yapan eski askerler yargılanıyor. Muharrem Köse, 9 Nisan 2019'da savunmasında şöyle konuşmuştu: “… Bize kurulan kumpasın izlerini sanıklar değil, kumpası kuranların kendi ifadeleriyle ispat etmeye çalışacağım. Burada İzmir casusluk davasında adları geçen Taner Güçlü, Mehmet Yüzbaşıoğlu, Doğan Uysal ve Eren Şen var. Bunların sivil bağlantısı ise Mustafa Şentop (Şimdiki TBMM Başkanı) Eren Şen'le irtibatlı olarak fişleme, istihbarat tarzında çalışma yapmışlardır. Bunların jandarma irtibatları da Güven Şağban ve Nurettin Alkan'dır. Güven Şağban, Mustafa Önsel, gizli tanık Abdullah, o da MİT ve Cumhurbaşkanlığı ile irtibatlı. ‘Emekli ekip' Ahmet Zeki Üçok, Mehmet Çelik ile Muzaffer Yasin Aslan… Bunların sivil irtibatları ise yandaş Sözcü ve Odatv!”

Peki Adem Yavuz Arslan ne yazdı?

3 – Adem Yavuz Arslan'ın ‘akladığı' darbeci kim?

Tarih 15 Temmuz 2019… FETÖ, darbe girişiminin ardından yurtdışı merkezli bir internet sitesi kurdu. Firari örgüt üyeleri de burada yazılar kaleme alıyor. Bunlardan birisi de darbe girişiminin ‘kontrollü' olduğunu ve ‘Fetullahçı' bir kalkışma hareketi olmadığını iddia eden Kanaltürk eski Ankara Temsilcisi Adem Yavuz Arslan. Arslan, darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde “358 generalden 240'ı nasıl ‘Cemaat'ten oldu?” başlıklı bir ‘analiz' yayımladı. Arslan'ın yazdığı isimlerin, 9 Nisan'da Muharrem Köse'nin verdiği isimlerle aynı olduğu dikkat çekti. Okuyalım: “…Mesela 15 Temmuz sonrası bir kalemde TSK'daki general/amiral toplamının yarısı tasfiye edildi. Nasıl oluyor da TSK'daki 358 general/amiralin yarısı ‘FETÖ'cü' oluyordu? Bu kritik noktanın cevabını Ankara 17, 23 ve 25.Ağır Ceza Mahkemelerinde devam eden yargılamalarda buldum diyebilirim. Meğerse bu tasfiyenin kaynağı adlarına daha önce Ergenekon-Balyoz yargılamaları sürecinde rastladığımız bazı TSK mensupları ile onların irtibatta olduğu kişilerin oluşturduğu fişleme listeleriymiş.”

‘Fişleme'yi herkesten iyi bilen örgüt elemanı Arslan, üç koldan FETÖ'cülerin fişlendiğini şöyle anlatmış: “… Birinci grup ‘İzmir ekibi' olarak bilinenler. İkinci ekip Zeki Üçok'un da aralarında olduğu ‘emekli ekibi' ve üçüncü grup ise ‘yüksek yargı ekibi'. ‘İzmir ekibi'nin en tanınan ismi askeri casusluk davasından bilinen Albay Mehmet Yüzbaşıoğlu. Bu ekibin sivil uzantılarında ise Mustafa Şentop, HSK Genel Sekreteri Bilgin Başaran var…”

Arslan yazısında bu bilgilerin kaynağını ele veriyor. Nasıl mı? Yazısında, darbeci Köse'yi aklamaya çalışan Arslan'ın, Köse'nin 60 sayfalık dilekçesine ulaştığı çok net! Ki, Muharrem Köse'nin kumpaslardaki rolü de dava dosyalarında duruyor.