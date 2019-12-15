Tank Palet Fabrikası Simit Sarayı’ndan daha mı değersiz?

✔ Tank Palet Fabrikası: Ekonomik olarak zorda değil ama işletim hakkı BMC-Katar'a verildi

✔ Simit Sarayı: Borcu 500 milyon dolar… Ama Ziraat Finans Grubu, şirketin yüzde 51'ini alacak

✔ Tank Palet'in modernizasyonu için “50 milyon dolar yük” diyen iktidara, simitçi yük değil mi?

✔ Bir soru daha: Ziraat Finans, Simit Sarayı'nın yüzde 51'i için ne kadar ödeyecek? Rakam belli mi?

1 – Kısaca anlatalım…BMC,1964 yılında İzmir'de Ergün Özakat tarafından kuruldu. Şirketin açılımı ise “British Motor Company”. 2010 yılına kadar, Çukurova Holding bünyesinde kar ediyordu. 2013 yılında ortaya çıkan borç davası sebebiyle, Çukurova Holding'in birçok şirketiyle beraber BMC'ye de TMSF tarafından el konuldu.

2014 yılında yapılan ihaleyle Es Mali Yatırım ve Danışmanlık şirketine satıldı. BMC için teklif veren tek şirket Ethem Sancak'ındı!

Tarih 12 Aralık 2018… BMC'nin alınması için kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönlendirdiğini söyleyen Ethem Sancak şunları söyledi: “Liderimiz bana dedi ki; ‘Sen o otomotiv şirketinin altından kalkabilir misin?' Valla ne emrederseniz onu yaparım. Sizin büyük ferasetinizle Arapların onurlu bir bölümünü kendine getirttiniz. Katar'la neredeyse tek millet iki devlet haline geldik. Allah da gani gani para vermiş Katar'a. Emir'de sizi kırmaz. Katar devletini ve silahlı kuvvetlerini bana ortak ederseniz bu işin altından kalkarız. Sağ olsun Sayın Emir'i aradı o da kırmadı. BMC'nin yüzde 50 eksi birini (49.9) Katar ordusuna sattım. Benim gibi deli bir laz ortak da önerdi bana Sayın Cumhurbaşkanım. Onu da yanıma aldım; Talip Öztürk, eşit bölüştük.”

Mesel… Sancak değil…

Mesele… Katar ordusunun, Tank Palet'te, BMC üzerinden tasarrufu……

Mesele… Ziraat Finans Grubu'na bağlı Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın (Ziraat GSYO) Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini devralmak için Rekabet Kurulu'na başvurması!

Neden mi?

Ziraat Finans Grubu Simit Sarayı'nın yüzde 51 için ne kadar ödeyecek?

2 – Soru şu: Ziraat GSYO, 2002 yılında, Haluk Okutur, Abdullah Kavukcu, Mehmet Tarakçı tarafından kurulan ve iktidara yakın iş insanı Abdullah Kavukcu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Simit Sarayı'nı neden kurtarmak istedi? Borcu yaklaşık 500 milyon dolar olan şirketi ekonomik olarak neden rahatlatmak için harekete geçti?

Soru şu: Ziraat GSYO, 2018'de kuruldu. Geçen ağustos ayında hazırlanan bir düzenleme ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurt içi veya dışındaki şirketlere ortak olabiliyor. Ekonomik olarak zorda bir şirketi kurtaran Ziraat, ekonomik olarak zorda olmayan ama özelleştirilerek BMC'ye 25 yıl işletim hakkı verilen Tank Palet Fabrikası'na ortak olmadı?

Soru şu: Simit Sarayı'nın yüzde 10'unun 100 milyon dolar olduğunu düşünürsek… Düşünmek için de nedenimiz var! Suudi Fawas Alhokair, şirketin yüzde 10'unu 100 milyon dolara satın almıştı.

Ziraat Finans, Simit Sarayı'nın yüzde 51'i için ne kadar ödeyecek? 500 milyon dolar mı? O zaman bu 500 milyon dolarla neden Tank Palet'e yatırım yapılmadı?

Bitmedi…

Tank Palet'in modernizasyonu için Katar'ın 50 milyon dolarına ihtiyacımız var mı?

3 – Tarih 19 Mart 2019… Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sakarya mitinginde Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi hakkında şöyle konuştu: “… Arifiye'de ana bakım fabrikası fırtına obüsü poyraz mühimmat aracı çeşitli paletli araçlar dürbünler üreten önemli bir tesistir. Savunma sanayimizdeki önemli bir yeri olan bu tesisi modernize etmemiz ve daha etkin kullanmamız şart hale gelmiştir. Bunları sadece kamu hizmetleriyle gerçekleştirmeye kalktığımızda en az 50 milyon dolar gerekiyor. Gereken yatırımları yapmak modernizasyonu gerçekleştirmek üzere BMC'nin yüzde 50-50 Katar ile orada ortaklığımız var. Aynı ortaklığı buraya da taşıdık. 25 yıllığına burayı BMC'ye yani Katar-Türk iş birliği olan yere kiraladık.”

Akla hemen şu soru geliyor: Tank palet Fabrikası'nı modernize etmek için kamudan 50 milyon dolar çıkmasını istemeyen iktidar, Simit Sarayı için 500 milyon doları nasıl ve neden gözden çıkardı?

24 SAAT İÇİNDE BULUNUR

Ve… CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu cümleleri daha önemli hale gelmedi mi?

“… Tank palet fabrikasını neden götürüp başka bir orduya satıyorsun. ‘50 milyon dolar para bulamadık onun için' diyor. ‘Tank palet fabrikasını Katar'a vermekten vazgeç, 1 ay içinde 50 milyon doları ben bulmazsam siyaseti bırakacağım' dedim. Aynı şeyi şimdi de söylüyorum ama süreyi kısaltıyorum. Çünkü geçen, yurt dışında ciddi bir servet sahibi olan, orada iş dünyasının önemli isimlerinden olan, fabrikası, mağazaları olan birisi telefon etti. ‘Neden 1 ay diyorsun, 24 saat içinde o 50 milyon doları ben veririm Katar'a o fabrikayı vermesinler' dedi. Şimdi söylüyoruz, vazgeçin diyoruz ama vazgeçmiyorlar. Neden vazgeçmiyorlar?

Neden satıyorlar?

Hangi gerekçeyle satıyorlar?”

9 ay önce başarı hikayesi anlatan Simit Sarayı'nın sahibi nasıl battı?

4 – 2002 yılında kurulan Simit Sarayı, 2004 yılında İstanbul genelinde 18 mağazaya ulaştı. Şirket 2010 yılında ülke dışında ilk mağazasını Hollanda'da açtı. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2017 itibariyle firmanın dünyanın 25 ülkesinde 11 bin 250 çalışanı bulunuyor.

Aklıma bir konu daha takıldı…

Tarih 20 Mart 2019…Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu şirketiyle şöyle övündü: “… Geçen sene yurt dışından yüzde 68 gelir sağladık. Bu çok önemliydi ve biz bunu simitle başardık. Onun için bizim, Türk toplumunun başaramayacağı hiçbir şey yok. Yurt dışına açılmak için de hiç korkmamamız lazım. 2019 yılı yurt dışı gelirlerimizi yüzde 75'e çıkarmayı hedefliyoruz. 2019 yılında Slovenya, Irak ve Cezayir'de inşallah yeni mağazalar açacağız. 25 ülke olan serüvenimizi 28 ülkeyle kapatmayı planlıyoruz.”

SORU ŞU: Bu kadar başarılı olan ve büyüyen… 9 ay önce başarı hikayesini anlatan şirketin sahibi neden zor duruma düştü?