“Lider” diyordunuz işte size lider…

İmamoğlu…

İstanbul'u Tayyip Erdoğan'dan geri alan adam…

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Hiç karşılaşmadık, elini sıkmadım…

Ama sokakta görsem, eminim gidip boynuna sarılasım gelir…

Belki de, Cumhuriyeti yıkmak, demokrasiyi yok etmek, hukuk devletini silip süpürmek gibi iri suçlar yanında, çok “ah” almış bir iktidarın karşısında, bir lider bulamayışımızın acısını çok çekmekten…

“İşte” dedim…

“İşte; çağdaş insanların, Atatürkçülerin, yurtseverlerin, karanlığa karşı direnenlerin, hukuku ve demokrasiyi arayanların lideri…”

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CHP'nin başarısı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süre daha orada oturmasını sağlayabilir… Ama “Türkiye'yi de geri almak lazım” derseniz, benim gibi sizler de İmamoğlu'nu CHP'nin başında görmek istersiniz…

Yazgı; İstanbul belediye başkanlığından başlayarak, çizgisini çiziyor…

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Seçim gecesine dönelim; son saatlerde büyük bir oyun sahneye koymak istediler… Her seçimde bunu yaptıklarını anımsıyorsunuzdur… Muhalefetin “İstanbul'u kaybettik” diyerek eve gitmesini beklediler…

Ama o zarif kuvvet tam 12 kez ekranlara çıktı…

Elinde kesin kanıtlar, kendinden emin, belli ki mutfakta çalışan güçlü bir ekibin verileri, çıkıp geldi…

Binali Yıldırım bir ara “Kazandık” dedi…

“İmamoğlu geliyor” dediler…

Karşısında; Yüksek Seçim Kurulu, Saray, Anadolu Ajansı, devletin tüm olanakları… Karanlığın içinden gelip, her seçimde yapılan büyük oyunu bozdu…

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Şimdi onu başarısız kılmak için olmadık oyunlar yapacaklarını hepimiz biliyoruz…

Bu yazı yazıldığı sırada AKP seçim sonuçlarına itiraz ediyordu, hiç fark etmez… Biz bu seçimde en önemli şeyi kazandık, bir lider…

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Sicilini didik didik ettiklerinden emin olabilirsiniz…

Tertemiz…

Dürüst…

Çalışkan…

Donanımlı…

Yürekli…

Korkusuz…

Biz sevdik onu…

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“Lider” diyordunuz…

İşte size lider…