Tek adamdan “Adli Reform” beklemek…

Kendisine 30'dan fazla hukuk cübbesi giydirildiğine göre, her cübbeden bir miktar öğrense, “Adli Reform” yapması için az bir cübbe kaldı…

Hukuk eğitimi Roma Hukuku ile başlar…

“Res nillius occupanti cedit”… Sahipsiz mal ibraz edenindir…

Romalılar deniz hukukunda da “Mal bulanındır” dediler… Ki bizim halkımız “Devletin malı deniz” dediğine göre, Roma Hukukundan başlamışız, bulan bulana…

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Yandaş gazeteler bedavadan “reform” bulmuşken manşet üzerine manşet atıyorlar:

“Adli reform geliyor…”

“Cumhurbaşkanımız el attı, adli reform kapıda…”

“Adli reform” yapmak için nasıl olsa iyi bir hukukçu kadrosu gerekiyor, ki o da zaten var:

Burhanus Kuzuus…

Sadullahyus Erginus…

Bekiryus Bozdagusyus…

Bülentusyus Arınçus…

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Yazıyı evirip çevirip bu günlere geleceğim ya, gelemiyorum…

Çünkü şu “Adli reform” Roma Hukuku (MÖ) kadar uzakta…

Ergenekon davasında “Ben davanın savcısıyım” diyenden “Adli reform” beklemek değişik bir duygu veriyor insana…

Davanın diğer savcıları kaçtılar…

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Yolsuzluk dosyalarından bir tekinin kapağının açılmasını engelleyen… Açmaya kalkan savcıları-yargıçları süründüren… Deniz Feneri, 17-25 skandalı, Reza Zarrab gibi davaların üstünü örten… FETO'da ev kirasını örgütün bankasına yatıranlar hapisteyken, Fetullah Gülen ile kucak kucağa fotoğrafları olan bir tek siyasetçinin soruşturulmasına izin vermeyen… Kürsüden mahkemelere talimat veren “Adli Reform yapacağım” diyor…

Şu anda yüze yakın gazeteci hapiste, ya da infazını bekliyor…

SÖZCÜ gibi FETO'yu ilk deşifre eden gazete, “FETO” suçlaması ile yargılanıyor…

Emin Çölaşan'a, Necati Doğru'ya “FETO”cu diyorlar…

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Bu zihniyetten “Adli Reform” bekliyorsanız…

Allah muhafaza…