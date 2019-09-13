AKM Millet Bahçesi’nde neler oluyor?

TOKİ'nin “davet” usulüyle Yapı ve Yapı İnşaat'a 398.5 milyon TL'ye ihale ettiği Ankara Millet Bahçesi inşaatı başladı. Henüz inşaat ruhsatı olmayan proje, Tescilli Merasim Pisti, Şeref Tribünü gibi Cumhuriyet'in tarihi mirasını içeren tescilli yapıları yutacak mı?

İhalesi altı ay önce yapılan Ankara AKM Millet Bahçesi projesinde hepimizi ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor.

En önemli soruyla başlayalım: TOKİ'nin “davet” usulüyle Yapı ve Yapı İnşaat'a 398.5 milyon TL gibi astronomik bir bedele ihale ettiği proje, Cumhuriyet'in tarihi ve kültürel mirasını içeren tescilli yapıları yutacak mı?

Değerli okurlar, bu konu tahmin ettiğinizden önemli. Büyük bir rant aktarım projesi olduğu ihale bedelinden anlaşılabilen AKM Ankara Millet Bahçesi inşaatı, Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nu okuduğu hipodrom alanında başladı.

Ankara'nın bütün çehresini değiştirecek ve şehrin dokusu ile toplumsal hayatında köklü değişikler yapabilecek bir ölçekte.

Sadece birinci etabın yüzölçümü 702 bin metrekare. Bu alanın 80 bin metrekaresini ise betonarme alan oluşturuyormuş. Ankara Millet Bahçesi'nin konumu, iddialı lüks konut projesi Merkez Ankara'nın karşısında (Pasifik İnşaat'ın eski EGO garajı arazisine yaptığı Merkez Ankara bittiğinde Millet Bahçesi'ne üst geçitle bağlanacakmış).

Diğer millet bahçelerinin ihaleleri açık usülle yapılırken, AKM Millet Bahçesi'nin ilansız pazarlık usulüyle (21/b) yapılan ihalesinin Yapı ve Yapı şirketinde kaldığını bu köşeden duyurmuştuk.

KORUMA KURULU NE DEDİ

Hipodrom'daki AKM'den Ulus'a kadar uzanacak Ankara Millet Bahçesi, bakın hangi Cumhuriyet tarihi mirasını içine alıyor:

– Tescilli Merasim Pisti

– Hipodrom yapıları olan Eski Jokey Kulübü Binası (Kültür Bakanlığı Sosyal Tesisi)

– Şeref Tribünü, Halk Tribünü (Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü)

– Tavla Binası

– İki adet anıt ağaç

– Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü Binası (korunacak yapı olarak belirlenen)

Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 27 Ağustos'ta toplanarak bu yapıların 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftasına şematik olarak işaretlenmiş şekliyle yasaya uygun olduğuna ve bu alandaki uygulamaların 644 sayılı KHK'ye göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülmesine karar verdi.

TESCİLLLİ BİNA YIKILDI

Böyle bir alana deyim yerindeyse “çivi çakılamaması” gerekiyor.

Ancak yazıda korunacak alanlar arasında yer alan Park ve Bahçeler Müdürlüğü binasının bir süre önce yıkıldığı haberi geldi. Belli ki daha üç hafta önce Koruma Kurulu yazısında yer alan bir yapının yıkılması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açısından sorun oluşturmuyor.

Tescilli yapıların birinde Atatürk'ün odası bulunduğunu hatırlatalım.

İNŞAAT RUHSATI SORUNU

Dahası da var. Yer teslimi şirkete ihaleden hemen sonra yapıldı. Ancak ruhsatın hâlâ alınamadığı ve tarihi alandaki inşaatın ruhsatsız sürdüğü konuşuluyor. Üstelik belediye binasının karşısında. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum dün ekranlarda kaçak yapıya asla müsamaha etmediklerini söylediği için, şahsen millet bahçesi inşaatının ruhsatsız yürüdüğüne pek inanmak istemiyorum.

ASKI GİZLİ OLUR MU

Yapı ve Yapı'nın iktidar nezdinde stratejik bir önem taşıdığı ortada. Şirket, İstanbul Etiler'de eski polis okulu olarak bilinen arazide üç kuleli devasa bir rezidans inşa ediyor. Bu arazinin bir İBB iştiraki olan KİPTAŞ tarafından ihale edildiğini ancak bu ihalenin de detaylarının kamuoyuyla paylaşılmadığını anımsatalım.

Ticaret Sicili'nde tek ortaklı olarak görünen şirketin sahiplik yapısının Zafer Yıldırım ile birlikte Hasan Yeşildağ Zeki Yeşildağ olduğu da biliniyor. Ethem Sancak'ın Türk Medya'yı devrettiği isim olan Yeşildağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eskiden bu yana yakınında bulunmuş bir işadamı.

İş makinalarının harıl harıl çalıştığını gördüğümüz sahada şirketin daha da rahat hareket edebilme yollarını araştırdığı ve yakında bir plan değişikliğinin gündeme gelebileceği de konuşuluyor.

Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, herhalde böyle bir plan değişikliği gizli tutamaz. Askıya çıkarma zorunlululuğu var.

Yoksa bu değişiklik odalar ve sivil toplum duymasın diye gizli saklı mı yapılacak, göreceğiz.

Umarım, başkentin ortasında inşaat ruhsatı alınmamış bir projenin, tescilli Cumhuriyet yapılarını yıkmasını seyretmek zorunda kalmayız.