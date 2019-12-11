Melen’deki kamu zararının sorumlusu kim

Merak eden herkes bakıp görebilir. Önce DSİ'nin 14. Bölge Müdürlüğü sayfasını açıyorsunuz. Sonra da “inşa halindeki tesisler” sekmesine tıklayınca Melen Barajı'yla karşılaşıyorsunuz. Orada “inşaata başlanan yıl” olarak 2012 görünüyor. “İşletmeye alındığı yıl” başlığı altında ise “Devam ediyor” ibaresi var.

Melen Barajı İstanbul'un her türlü su ihtiyacı için hayati önemde.

İlk açılış tarihi 7 Aralık 2016 olarak duyurulan baraj için resmi olarak verilen son tarih 11 Ağustos 2018'di. Barajın bu tarihe yetişmesinin imkansız olduğu, gövdesinde çatlaklar bulunduğu bilgisine 3 Ağustos 2018 tarihli (Cumhuriyet) yazımda yer verince DSİ ertesi gün açıklama yapmıştı. “Kesinlikle çatlak yok, zemin fay hattında olduğu için güçlendirme gerekip gerekmediğine bakıyoruz” anlamında. Açıklama sonuna da kamuoyunun doğru bilgilenmesini teminen diye de bir ibare koymuşlardı.

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16 ay sonra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclis oturumunda baraj gövdesindeki çatlak fotoğraflarını gösterdi. Bu fotoğraflar yazımın doğruluğunu, DSİ'nin yaptığı açıklamanın doğru olmadığını teyit etti (Dahası her yalanlamanın doğruluk payı içermeyebileceğini de.) İmamoğlu, şöyle dedi:

“Geçtiğimiz aylarda Melen Barajı'nı ziyaret etmeme rağmen konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapmadım. Melen Barajı ile ilgili ilk konuşan ‘İstanbul'un 3 aylık suyu kaldı. Ne yapacaksın?' diyen Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Projedeki çatlakların sebebi yapımdaki yanlış tercihtir. İnşaatın yığma taş ile yapılması önerildiği halde betonla yapılmasıdır.”

1.5 MİLYARA NE OLDU

Melen Barajı sorumluluk alanında bulunan dönemin DSİ 14. Bölge Müdürü Sedat Özpınar'ın medya arşivlerindeki beyanına göre, İstanbul'a yılda 1 milyar 77 milyon metreküp su sağlaması hedeflenen Melen Barajı'na, inşaat maliyeti olarak 2018 yılı fiyatlarıyla 647 milyon TL ödenirken, 845 milyon TL de kamulaştırma için ödenmişti.

2019'u bitiriyoruz, baraj hâlâ su tutmuş değil.

Bu durumda, 11 Ağustos 2018'de açılacağı sözü verilen Melen için yaklaşık 1.5 milyar TL harcama boşa gitti mi gitmedi mi? Gittiyse bunun sorumlusu kim olacak? Baraj yapılacak diye arazileri kamulaştırılan vatandaşın huzursuz olmasına değdi mi değmedi mi?

Dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun “7 Aralık 2016 saat 14.59'da bitecek” demesine hiç girmeyelim bile. Yetişmeyince, bu tarihin 12 Mayıs 2017 olarak güncellendiğini, o da olmayınca 11 Ağustos 2018 denildiğini ve aylardır ses seda çıkmadığını da.

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Baraj gövdesinde çatlak olduğunu o günlerde benimle paylaşan uzman şu notu düşmüştü:

“Ya yıkıp atacaklar (ki zor) ya da yeni bakan nasıl olsa bu konulara uzak diye ‘Zemin problemleri ile karşılaştık, çözmemiz gerekli' diyerek, çaktırmadan baraj gövdesinin önüne yapışık bir gövde daha yapacaklar. O nedenle bu zamana kadar yapılan harcamaların tamamı çöpe gitmiştir.”

9 Aralık, Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü'ydü. O gün herkes birbirini bir şeylere davet etti. Güncel ve kamusal önceliği bulunan Melen Barajı'nı hatırlatıp soralım biz de:

En az 1.5 milyar TL'lik kamu zararının sorumlusu kim?