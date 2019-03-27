Bugünü kurtardın yarını batırdın!

Orada bir şehir var uzakta… O şehrin adı Londra… Gitmesek de, görmesek de… O şehir bizim paramızın değerinin ölçüldüğü yerdir.

Önemli olan Londra'da neler döndüğü değil, buraya ne getireceğidir. Hiç hoş olmayan gelişmeler yaşandığını, bunun faturasının seçim sonrası çıkacağı aşikar.

Eğer bu yazıyı okuyup anlarsanız, emin olun ekonomi bilginiz en az ülkeyi yönetenler kadar iyi… Size de o üniversite diplomalarından verilmeli!

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Ne oldu? Çarşamba akşamı 5.40 seviyesine inen dolar, cuma günü 5.84'e kadar zıpladı. Seçim öncesi böyle bir terbiyesizliği kim, nasıl yaptı? Orası ayrı…

Bıraksalar dolar şimdi 6 liraydı… Bırak kararsızları, Cumhur İttifakı kararını verenlerin bile sandıkta şaftı kayardı. AKP yüzde 35'i bulsa, öpüp başına koyardı. Haliyle bırakmadılar!

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Londra dediğimiz para havuzlarının toplandığı gerçek bir finans merkezi… İşte orada para kazanmaya uygun ortamı buldular.

Ülkenin borcu boğazı aşmış, mevduatların yarısından çoğu dövize dönmüş. Merkez Bankası rezervleri eriyip cücük kadar kalmış, sorunlu bir sistemle seçime giden bir ülke… Hoplatmak için ideal!

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Bir anda Türk Lirası satıp, dolar almaya başladılar. Gariplerim Türkiye'de serbest piyasa olduğuna inandılar. Parayı basan biz olduğumuzdan hop, oyunun kurallarını değiştirdik. Yurtdışında Türk Lirası borçlanmayı fiilen imkansız hale getirdik. Londra'daki Türk Lirası havuzu kurudu.

Birileri Türk Lirası borçlanmış, dolar almış. Ortada TL yok ki nasıl borçlarını kapatacaklar? Piyasanın adı “SWAP”… Türk Lirası faizleri bir anda yıllık yüzde 200'ü geçti, 300'e yükseldi! Uçtu gitti.

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Haliyle kimi ellerindeki doları sattı, kimi borsadaki hissesini, kimi de Türkiye borçlanma tahvilini… Türk Lirası yaratıp pozisyonların bir kısmı kapatıldı.

Sonuçta Londra'daki TL piyasası çok sığ… Kim zarar etti, kim kâr etti bilmek mümkün değil… Ancak bu gelişmelerin Türk ekonomisine hasar verdiği kesin!

Bu piyasayı Türk bankaları da kullanıyor. Borçlanmaları ve ellerindeki mevduatın yarısı döviz bazında… Kredi vermek için doları, Türk Lirası'na çeviriyor. Piyasa çöle döndü!

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Bankalar nasıl kredi verecekler? Veremeyecekler. Türk hisse senedi ve tahvil piyasasına yabancılar nasıl girecekler? Giremeyecekler.

Faizleri “suni” olarak düşürdün mü, dolar tabii ki gider! Bunu düşünmedin mi? Seçimlere, dolar 5.50'de girmek için fazla abandın, tadını kaçırdın. Sahi işi bu noktaya nasıl vardırdın? Bugünü kurtarmak için yarını boğazladın!

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Haliyle dolar 5.50'ye geriledi… Tamam, seçime kadar böyle idare edersin de mecburen bir yerde piyasaya likidite verip faizleri düşüreceksin! Faizler tekrar yüzde 25'e indiğinde dolar nerede durur dersin?

Bu durum uzun süre böyle gidemez. İşin sonunda elimizde daha yüksek bir faiz, daha yüksek bir döviz kuru olacak. Sağlam dedikleri ekonomi neredeyse üflesen yıkılacak!