Buraya kadarmış Venezuela aşkı!

ABD tarafından Venezuela'ya yönelik kapsamlı yaptırım içeren paket 5 Ağustos'ta onaylandı. Türkiye bu karara tepki gösterdi ve Dışişleri Bakanlığı ABD'nin ülkedeki Venezuela'ya ait tüm mal varlıklarını dondurması kararını doğru bulmadıklarını bildirdi.

Doğru bulmadığımız halde Ziraat Bankası'nın, Venezuela Merkez Bankası'nın hesabını kapattığı ve ilişkisini kestiği bildirildi. Ziraat Bankası bu bilgiyi teyit etti. Hani tepki?

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Oysa Türkiye, Venezuela'da Başkan Maduro'yu destekliyordu. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisini arayarak “Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız” diyordu.

Maduro'nun da Türkiye'yi sevdiği aşikârdı… Diriliş Ertuğrul izliyor. Arada bir buraya geliyor. Nusret'de et yiyor. Sık sık Türkiye'ye heyet yolluyordu. Birden ne oldu?

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Venezuela şu anda ekonomisi göçmüş dünyada bir numaralı sefil ülke… İşin enteresan tarafı dünyanın en büyük petrol rezervleri Venezüela'nın elinde…

Venezuela nasıl düştü bu sefalete? Maduro gider Kaduro gelir. Sistem yanlışsa istersen cennette yaşa, sefalet peşindedir.

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Venezuela'da Chavez, hapisten çıkıp 1998'de yönetimi devraldığında dünya liderliğine oynayacaklarının mesajını veriyordu. (Kıskanılan güç.)

Petrol fiyatlarının da yükselmesiyle Venezuela ekonomisine hatırı sayılır bir para girişi oldu. (Hızlı borçlanma.)

Paralar yol, hastane, inşaat gibi seçmenleri etkileyecek büyük harcamalara gitti. Benzini neredeyse bedavaya dağıttı… (Adamlar yol yaptı!)

Her ortamda Amerika'yı suçlayarak, Amerika karşıtı açıklamalar yaparak ülke içinde safları sıkılaştırdı. Para dağıtıldıkça destek de artıyordu. (Eyy Avrupa Birliği!)

Chavez ruhunu teslim edince ekibinden Maduro başa geçti. Maduro'nun üniversite diploması bile yoktu. (Kayboldu.)

Kendi yönetiminde bir fon kurdu. Çin'den ileride üreteceği petroller için 50 milyar dolar peşin para aldı. Ülkenin geleceğini de yaktı. (Varlık Fonu'ndan Katar'a satış yapılması.)

Maduro, Aralık 2015'teki seçimlerde parlamentodaki çoğunluğu kaybetti. Buna rağmen getirilen başkanlık sistemi ile ülkeyi yönetmeye devam etti. (Venezuela usulü başkanlık sistemi.)

Üyelerini kendisinin atadığı yüksek mahkeme, 29 Mart Çarşamba günü meclisin yetkilerini feshetti. Bütün güç Maduro'ya kaldı. (Yeni anayasada fesih yok!)

Maduro, muhalefet liderlerini yurtdışından, Venezuela'nın gelişmesini istemeyenlerden destek almakla suçladı. (Dış mihraklar!)

Amerika ile papaz oldu. Amerika ambargoyu koydu. Türkiye ile ekonomik ilişkileri son buldu! (Elbette kırgınlık içindeyiz.)

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Sevgili Maduro; Sen bu mektubu okurken yanında değil çok uzaklarda olacağım. Sizin Ziraat Bankası'ndaki hesabınızı kapatmak zorundayım.

Zaten sen ne yapacaksın Ziraat Bankası'nı? Doları artırmayalım derken 6 ayda 4.5 milyar lira işlem zararı yazdı. Suriye, S-400 derken Amerika ile aramız zaten limoni… Daha fazla kaçmasın tadı… Arayı açma, döncem ben sana…