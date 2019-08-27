Doların fırlaması bir uyarıydı

Türk Lirası'nın bir anda hızla değer kaybedip tekrar başlangıç seviyesine geri dönmesi birçok soruyu ve endişeyi beraberinde getirdi.

Aylardır alınan önlemlerle, kamu bankalarının müdahaleleriyle, Merkez Bankası'nın kararlarıyla 6.20'lere çıkmış dolar 5.50 seviyelerine indirilmişti. Dünyada biraz işler karıştı, 15 dakikada 5.75'ten 6.47'ye kadar fırladı.

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Düşük işlem hacmi, işlemlerin birbirini tetiklemesi, şu, bu… Dünyada diğer ülkelerin para birimlerinde neden böyle bir oynaklık görülmedi? Ya kur yükseldiği yerde kalıp geri gelmeseydi? Bu mudur Türk Lirası'nın güvenilirliği?

Maalesef budur! Gelişen ülkeler arasında batık Arjantin'den sonra ekonomisi en kötü ülke Türkiye! Böyle hareketler çok sığ olan piyasalarda belirli periyotlarda tekrarlanır. Hazır bulmuşlar kötü yöneticileri, oynayıp dururlar.

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Dünya ekonomilerinde sıcak savaş başladı. ABD Başkanı Trump'ın dengesiz açıklamaları savaşı iyice harladı. Çin tehditlerden bunalıp dişini gösterdi. ABD mallarına gümrük vergisini yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltti.

Çin, para biriminin daha da değer kaybetmesine izin verdi. Dünyaya sattığı malların fiyatları iyice ucuzladı. Bunun anlamı; bizim gibi gelişen ülkelerin para birimlerinin ipi çekildi.

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Trump gaza geldi, tüm ABD şirketlerinin Çin'den ayrılacağını söyledi. Bu şirketlerin çekilmesi aynı zamanda üretimin durması demekti. Amerikan şirketlerinin hiçbiri Trump'ı iplemedi. Nitekim Trump'ın da yok ki böyle bir yetkisi!

Trump Çin'in canını yakmak için yine vergi silahına başvurdu. Yaklaşık 250 milyar dolarlık mala getirdiği ek gümrük vergilerinin yüzde 10 değil, yüzde 15 olacağını açıkladı. Önceden açıklanan 300 milyar dolarlık yüzde 25'e yükseltilmiş olanları da yüzde 30 olarak revize etti.

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Trump'ın, Çinli yetkililerin kendisini arayıp anlaşmak istediklerini açıklamasıyla ortam biraz sakinleşti. Dünyada bunlar olurken Türkiye ekonomisi zurnanın son deliği!

Hem faizleri indirip, hem de doları tutmaya çalışırsan, piyasaya para sürüp sanki hiçbir şey olmamış gibi davranırsan, bu uyarının anlamını bile kavrayamamışsan… Savaşta kim vurduya gidersin.

Ancak konuşursun. Mevcut ekonomi yönetimi ile dünya piyasalarında sadece bir piyonsun!