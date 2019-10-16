Kazansan da sahada kaybedersin masada!

Dış politikada başarısız olan bir ülkenin ekonomisinin iyi olduğu görülmemiştir. İlişkin iyi değilse ticareti iplemez kimse!

Unutmuşsunuzdur, hatırlatayım… Rusya ile tersleştik. Alt tarafı domates, hıyar satamadık. Rus turistler Türkiye'den ayağını kestiler. Ortalık yangın yerine döndü. Özür diledik!

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Amerika ile Kuzey Kore atıştı. Çin, Kuzey Kore'den kömür, demir cevheri ve deniz ürünleri ithal edilmesini yasakladı.

Peki, Çin ile Kuzey Kore'nin arası bozuk muydu? Hayır, hiç değildi! O zaman neden yasakladı? Kuzey Kore ile Amerika'nın arası kötü diye…

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Askeri operasyonun vasıtasıyla öğrendik ki, kalmamış Türkiye'nin dünyada seveni… Klasik “Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur” klişesi ardına sığınarak açıklanamaz bunca nefretin sebebi!

Taa Çin'den bile Türkiye'ye, “Suriye'de süren operasyonu durdurup doğru yere çekilin” açıklaması geldi. Sahi nasıl başardı bunu Türk diplomasisi?

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Ülkede ne iyi ki, iyi olsun diplomasisi? Dükkanı bile emanet etmeyeceğin kişileri, onun bacanağı, bunun görümcesi, imam hatipten torpilli, temsil nedir bilmeyen İngilizcesi dahi olmayanı partili diye yurtdışına temsilci olarak atarsan, nasıl olsun daha iyisi?

Türkiye'nin “dışişleri” diye bir bakanlığı olmasaydı, daha kötü ne olabilirdi? Filistin ve KKTC bile kınadı bizi! Sanki bir iş yapıyorlarmış gibi altlarına zırhlı Mercedes çekip tonla maaş ödüyor Türk vergi mükellefleri…

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Nitekim “atara atar, gidere gider birader” vizyonuyla uluslararası arenada yer almaya çalışmak ancak iç politikada prim yapıyor. Dünyada pek kimse yemiyor!

Harekat zaten yapılacağı aylar öncesinden belli… Birleşmiş Milletler'de kürsüye çıkıyoruz, Türkiye'nin derdini anlatmak yerine İsrail'e sallıyoruz, Mısır'a giydiriyoruz!

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Türkiye'nin yurtdışında yaşayan 6 milyon vatandaşı var. Toplasan ülke kurarsın. İşte sana lobi… Al sana diaspora… Nerede insanlarımızı organize edecek kafa?

Yurtiçinde herkes kol kola da yurtdışını ikna etmezsen kazansan da sahada, kaybedersin masada!

Dünyanın en bilindik markalarından Coca-Cola'nın yıllık reklam ve halkla ilişkiler bütçesi dört milyar dolar! Bu kadar büyük para harcamasa satamayacak mı Coca-Cola? Tüm dertleri biraz sempati ve lobi…

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Kaçınılmaz gerçek Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar ve ambargolar gelecek. İyi olmayan ekonomimiz daha zor günler görecek. Herkes şunu bilsin ki ülke daha da fakirleşecek.

Ekonomiyi düzeltmek için çabala bir yandan… Dış dünyadan borç bulmak için kıvran… Bu kez pek bir afili yalnızlık sana senin kadar düşman… Tuzaklar kurmuş üstelik bırakmıyor acıtmadan.