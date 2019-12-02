Neyle yapacaklar Kanal İstanbul’u?

Ekoloji Birliği mail atmış; “Çılgınlığın ötesinde, doğaya ve yaşama bir ihanet olan Kanal İstanbul Projesi derhal durdurulmalıdır” diye yazılı bir açıklama yollamış.

Yahu devlet izniyle 12 bin yıllık gölü kuruttular. Hazine aradılar! Sizi mi tanırlar? Şöyle bir etrafınıza baksanız, rant için ne yapmazlar? Kentsel dönüşüme 60 milyar liranın harcandığı şehirde çiçeğin, böceğin gözünün yaşına mı bakarlar?

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Yine de içlerini ferah tutsunlar. En boş-beleş projelerden biri… Yapamazlar!

Aslında bundan 9 yıl önce açıklayıp sözde yapmaya başladılar! Ortaya goy goydan başka bir şey çıkartamadılar!

Yapılamayacağından değil! Parasını verdikten sonra altın kaplamasını da yaparsın. İstersen Sinop'tan girip, Hatay'dan çıkarsın. Ülkeyi baştanbaşa oyarsın. Adını “Buram Buram Anadolu Kanalı” koyarsın. Parasıyla değil mi?

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İyi de ülkede para yok ki! Üç kuruş gelir için insanların kendi arabalarında sigara içmesini yasakladılar. İçeni yakalarlarsa cezayı yapıştırıp para topluyorlar. Neye yeter?

Sarayın sadece masa, sehpa ve zeminde sergilenen süs eşyaları için harcadığı para 3.6 milyon lira… Değil sigara, araba içerisinde türkü çığırana ceza kessen yine yetmez sarayın masraflarına…

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İç kaynaklar kilit durumda… Açıklanan projenin bedeli 75 milyar lira… O da enflasyonun bu yıl yüzde 5'e düşeceğini söyleyenlerin yaptığı hesapla… Belli ki katlanacak fatura…

Normal şartlarda hiçbir aklı başında şirket yap-işlet-devret ile bu ihaleye girmez. Para kazanamayacağı aşikâr… Garanti para ister.

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Finansman modeli de belli değil… Kanal İstanbul gibi getirisi olmayacak projelere milyarlarca dolar akıtırsın. Ancak devlet garantisi verip ihaleyi kapanları zengin edersin. Vatandaş gitsin kanalı kemirsin, suyunu içsin! Mecburen borçlanacaksın. Kimden? Bırakın projeye kredi verecek bankayı, arkasında ülkenin tapusunu koysan, Varlık Fonu şirketlerini de teminat diye yatırsan yine kolay para bulamazsın bu garabete! Boş konuşmuyorlarsa yapsınlar bakalım, merak ediyorum haliyle…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak” dedi.

Yoksa Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığına mı bağlandı? Ona ne ki? Dünyada aramızın iyi olduğu ülke yok! Bıraktılar her işi bizzat takip ediyorlar meseleyi!

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Kazmayı vurmaktan kolay ne var? Ülkede istemediği kadar kazma var. İnşallah boğazlardan geçen gemi kaptanları da aynı şekilde kazmalık yaparlar.

Bu tip kanallar, uzun yolları kısaltarak, zamandan ve yakıttan tasarruf sağlamak için yapılırlar. Nitekim 30 kilometre uzunluğunda en dar yeri 700 metre genişliğinde ki bedava İstanbul Boğazı yerine, 45 kilometre uzunluğunda, 150 metre genişliğinde olan ücretli geçişi kullanacaklar.

O saatten sonra değil gemi kaptanı, kazmaya sap olamazlar!

Yaparsan kanalı kaparsın rantı

Ne gemileri parası karşılığı oradan geçirebilirsin, ne de paranı kurtarabilirsin. Her yıl milyonlarca dolar bakımına gider.

Ne kazanılacağını söyleyeyim; İnşaattan rant! Planlara bakıyoruz Kanal'ın iki yanına şehirler kurulacak. Ortalığı betona gömecekler, yanına apartmanları dikecekler. Milyonlarca kişi buralara yerleşecek.

En az yirmi yıl parsel parsel inşaata açıp satacaklar. Arapları çağıracaklar. Onlar da beton boğazı seyredip mutlu olacaklar. Dâhiyane!

Merak ediyorum, AKP hükümetinin İstanbul için öngördüğü nüfus nedir? Belli ki Suriyeli mültecileri İstanbul'a doldurduğu yetmiyor, daha da fazlasını istiyor!

Peki, AKP'nin aklında olan rakam kaç? 30 milyon kişi mi? 50 milyon kişi AKP'ye yeter mi?

Bıraksalar İstanbul'un yakasını

Size 145 ülkenin nüfusunun İstanbul'da yaşayanlardan daha az olduğunu söylesem… Bir İstanbul kalabalığı 4 Berlin, 7 Paris ediyor.

İstanbul'un altyapısı nüfusa yetecek kapasitede değil… Olamaz da! Yine de her yerde kule, alışveriş merkezi, gökdelen, rezidans inşaatı devam ediyor. Kanalı eksik kalmıştı. Neyse ki unutulmadı! Hatırlarsanız; “İstanbul'a ihanet ettik, bundan ben de sorumluyum” dediydi Erdoğan… Hep eleştirecek değilim ya dürüst olalım, dibine kadar haklı! Seçimleri de kaybetti. Bıraksa İstanbul'un yakasını!