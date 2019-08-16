Suni sendika iş başında!

Yaklaşık 200 bin işçinin maaş zammı için sanki pazarlığa oturulmuş gibi sendika ile Çalışma Bakanlığı basın toplantısı düzenliyor.

Hükümetin yüzde 11 zam teklifini sert bir dille kabul etmeyen grev falan diyen Türk-İş Sendikası'nın başkanı bir bakıyorsunuz yüzde 12'ye fit olduğunu açıklıyor!

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Meğer yüzde 1 içinmiş o kadar afra tafra! İşverenin gizliden denetiminde bulunan sözde sendikaya denir “sarı sendika”… Bir de mikrofonu açık unutmasa!

Bakan'a dönüp “uzasa işi karıştıracağız en azından kapattım böyle” diye takdir bekliyor! Burada vahim olan duyulan cümle ve yaptığı satış değil, vahim olan hala görevine devam etmesi!

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Bakan zaten farklı boyutta… Belli ki anlaşma rakamlarına başka masalarda karar verilmiş. Konuşma metinleri ezberletilmiş, iş tiyatroya çevrilmiş!

Sendika başkanı pişkin pişkin Bakan'a; “Tarım Bakanlığı geçicilerini çözeceğim diye söyle burada sen” diyor. “Sen” dediği Bakan önce anlamıyor sonra aynısını söylüyor. Neden orada olduğunu bile bilmiyor!

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Sahi “uzasa” ne demek? Hak aramak ne zamandan beri “uzatmak” oldu? Hangi işi karıştıracak? Neyi kapattı?

Her ay işçinin bir günlük alın teri sendikalara aidat olarak ödeniyor. Sahi uzatmayan, karıştırmayan, kapatan başkanı ne kadar maaş alıyor?

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Dedikleri televizyonda yayınlanınca, bari sıvayayım dedi, çıktı S-400 füzelerinin ülke güvenliği için önemli olduğunu söyledi.

Bunlara para kaptıran işçiler, bu pazarlıktan tatmin olmuşlarsa, başkanı istifa ettiremiyorlarsa, kusura bakmasınlar hak etmişler. Gelecek yıl için anlaşılan yüzde 3+3 zammı güle güle harcasınlar!

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Daha kötüsü de var! Hükümet ile Memur-Sen arasında 5 milyon memuru ilgilendiren zam görüşmeleri devam ediyor.

Memur olunca işveren kim oluyor? Hükümet! Memurlar iki senede bir hükûmetle pazarlığa tutuşuyorlar. Bütün memur ve emeklileri temsilen, Memur-Sen masaya oturuyor.

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Sendika değil adeta İktidar Partisi'nin bir kolu… Seçim olmadan Erdoğan'ı cumhurbaşkanı ilan etmişti. Referandumda 81 ilde, alanlarda “Evet” kampanyası yürüttü. ,

Başkanlık sistemi için canını dişine taktı. AKP'nin verdiği her emri layıkıyla yerine getirdi. Peki, toplu sözleşme pazarlıklarında ne yaptı?

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Bu Memur-Sen, 2013 yılında toplu sözleşme masasında işverenin önerdiğinden daha az zam istemek gibi sendikacılık tarihine geçen bir eyleme imza attı.

Hükümetin verdiği hükümetin vermek istediği yüzde 3+3 zam oranı ile alacakları 223 lira zamma karşı Memur-Sen net 123 lirada ısrar etti. Kabul da ettirdi! Beterin de beteri!

Ülke ekonomisinde her şey suni… “Doları nereye kadar tutarlar” videosu ile YouTube'da Murat Muratoğlu adresinde anlatıyorum gerçekleri!