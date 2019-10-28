Bir yanda: Yaşatmak isteyenler. Öbür yanda: Yok edip, öldürmek isteyenler.

Görüyorsunuzdur.

29 Ekim çığ oldu.

Yaşatmak isteyenler azalmadı. Her 29 Ekim, bir öncekinden daha coşkulu geçmekte. 29 Ekime kinle nefretle bakanlar artık taraftar bulamıyorlar.

29 Ekim!

Egemenlik halkındır.

Cumhuriyete geçildi.

Mustafa Kemal, “Benim en büyük eserim Cumhuriyet'tir” demişti. Cemaatlere ve tarikatlara kilit vurdu.

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Kurtuluş Savaşı ile arkasından gelen devrimler, Anadolu tarihinin tanık olduğu büyük atılımlardı. “Otoriter ve dindar sultan, başkan, şeyh, hocaefendi, evliya, ermiş aramak” geride kaldı. 29 Ekim'in hedefinde; ulusun başına “eskiyi özleyen başkan oturtmak” arayışları yoktu. 29 Ekim'in hedefleri arasında; ordunun içine “cinlere, mucizelere, dogmalara inanmış şu veya bu cemaatten subayları sokmak, sızdırmak, sokulmasına ve sızdırılmasına göz yummak da” bulunmuyordu. Bugün çok açık, çok net olarak ortaya çıktı: “Darbe yapmaya kalkan Fetullahçılar” ordunun içine “İslamcı başkan olma arzusu” taşıyanlar sayesinde sızdı, sokuldu. Bugün tarikatların bakanlıkları ele geçirmelerine fırsat yaratan ortam, “otoriter ve dindar başkan olmak arzusu taşıyanlar” sayesinde oluştu.

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Özetle 29 Ekim, “tarihimizi bir haneden tarihi olmaktan kurtarmak” içindi.

Aydınlanmacıydı.

29 Ekim, hukukta, eğitimde, sağlıkta, sosyal hayatta, ekonomide dogmaları terk edip atan ve yerine “eleştirel bakmayı ve ilmi koyan” değişimin anahtarıydı. Eğitim yenilendi; okullar “bilim ve özgür eleştirel akıl üzerine” kuruldu. “Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları değil bütün dünya yurttaşları çekememezlik, açgözlülük ve öç alma duygusundan uzaklaşacak biçimde eğitilmelidir” sözünü Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal bütün dünya duysun diye söyledi.

Gençler 29 Ekim'i!

Bunun için seviyorlar.

Çekememezlik kalksaydı.

Açgözlülük bitseydi.

Öç alma yok edilseydi.

Bugün Ortadoğu'da kendilerine vatan kurmuş olanlar, ABD'nin, Rusya'nın oyun kurucu ve oyun bozucu aletleri haline getirilemeyeceklerdi. Bataklık üstüne gelmesin diye Türk Ordusu, Suriye toprağında mavi kuşak oluşturmaya mecbur kalmayacaktı.

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29 Ekim!

Anadolu'daki 10 bin yıllık eski kafayı değiştirme hamlesiydi. Şu son 18 yıldır yaşadığımız; Meclis'e, orduya, yargıya, polise, basına, eğitime, sağlığa, ekonomiye, ilahiyata Fetullahçı sızmasını hızlandırma kurnazlıkları “29 Ekim 1923 aydınlanmasını” karartmak içindi. 29 Ekim'i sevenler çığı oldu. Kendilerini her fırsatta ifade ediyor, gösteriyorlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.