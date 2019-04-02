Aşk ve rüzgâr!

Tayyip Bey “İstanbul benim aşkım” diyordu… Koca kent afişlerle donatılmış, o da ilçe ilçe dolaşıp halka bunu anlatmıştı.

Ne oldu?

Aşk dramatik bir şekilde bitmiş görünüyor ve seçimi İmamoğlu'nun kazandığı anlaşılıyor. Binali Bey, yasalara aykırı şekilde galip ilan edilirse bunun vebali büyük olur.

Hileli seçim kazanmak kimseye şeref getirmez!

Arada çok az fark var. Bu nedenle itirazlar yapılacağı ve resmi açıklamanın gecikeceği kesin!

Ya Başkent'te ne oldu?

Ankara rüzgârı da ters esti, başkent kalesi düştü. Mansur Yavaş seçimin tartışmasız galibi oldu ve Ankara yönetimi 25 yıl sonra tekrar CHP'ye geçti.

Erdoğan “Kaybettiğimiz yerlerde sesimizi duyuramadık” diyor. Medyanın yüzde 90'ı sabah-akşam Sayın Erdoğan'ın mitinglerini canlı nakletmiş, ayrıca uzun süren özel yayınlar yapmıştı. Bu olağanüstü desteğe rağmen sesini duyuramadıysa ne zaman duyuracak?

Sonuçlara bakılınca, milletin önemli bir bölümünün kavgadan, hakaret ve tehditlerden bıktığı anlaşılıyor!