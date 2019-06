Meral Akşener FETÖ'cüymüş…

Gel de inan…

2016 yılında açılan soruşturma, 3 yıl rafta uyutulduktan sonra şimdi akıllarına gelmiş! 3 yıldır Meral Hanım'ın ifadesi bile alınmamış… Şimdi bakmışlar ki büyüyor, fazla güçlenmeden önünü kesmek istemişler!

Bu nasıl iştir? Doğruları söyleyenler hep FETÖ'cü mü oluyor?

Allah aşkına söyleyin… Nasıl bir memleketteyiz? Nerede hak-hukuk, adalet?

İddialar inanılır gibi değil…

“Sen ister inan, ister inanma, bize karşı olan herkesi yargılarız” demek istiyorlar.

Şu hale bakın:

SÖZCÜ Gazetesi FETÖ'cü… Burak Akbay FETÖ'cü… Metin Yılmaz, Emin Çölaşan, Necati Doğru, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Yonca Yücekaleli FETÖ'cü…

Şimdi de Meral Akşener FETÖ'cü… İnsaf!

Aslında FETÖ haininin siyasi ayağının nerede olduğunu herkes biliyor!

İktidar mensupları gerçek FETÖ'cüleri arıyorsa aynaya baksınlar!

Önemli bir yol kavşağındayız…

Birlik olacak mıyız, yoksa birbirimizi yiyerek kendi kendimizi mi yok etmeye çalışacağız?

Ekrem İmamoğlu'nun seçimi 806 bin gibi çok büyük farkla kazanması AKP'yi yanlış arayışlara sevk etti.

Şimdi, “Büyükşehir Belediye Başkanları'nın yetkilerini nasıl kısıtlarız?” diye formüller bulmaya çalışıyorlar!

Böylece Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ellerini kollarını bağlayıp çalıştırmayacaklarını düşünüyorlar.

Büyük yanlış yapıyorlar tabii…

Halk bu numaraları yutmaz, daha çok tepki gösterir, AKP'nin çöküşü hızlanır!

23 Haziran hezimetinden hiç ders almadılar mı?

Her engellemenin millette nefret uyandıracağını ve İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı vatandaşın gözünde daha da büyüteceğini düşünemiyorlar mı?

Onlara engel çıkartmaya çalışanların siyasi zekâları dumura uğramış olmalı!

★★★

Aslında AKP iktidarının İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la uğraşacağı yerde, yapacağı çok daha önemli bir iş var… Parti içinde birliği sağlamak…

Çünkü AKP bölünmek üzere… Bu, partinin sonunu getirebilir!

Bir yerlerden gaz alan iki siyasetçi yeni AKP'yi inşa etmeye çalışıyorlar.

Kimler mi?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Bakan Ali Babacan…

Ali Babacan'ın arkasında, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül var.

İki ayrı girişim, iki ayrı parti… Bunlar bazı milletvekillerini AKP'den kopartıp Meclis'te gruplarını kuracaklar…

Böyle bir şey gerçekleşirse “AKP sizlere ömür” demektir!

★★★

Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın parti kurma hazırlıkları uzun süredir konuşuluyordu.

Davutoğlu'nun partisi hazır gibi…

Ali Babacan da ünlü Reuters Haber Ajansı'na yaptığı açıklama ile yeni partinin Eylül ayında kurulacağını doğruladı.

İsimleri henüz belli değil.

Ali Babacan'ın, Abdullah Gül'ün desteği ile kuracağı partinin AKP'nin ilk yıllarındaki politikalarını izleyeceği belirtiliyor.

AKP'nin işi zor! Sonbahar aylarında kurulacağı belirtilen yeni partiler, Türk siyasetindeki, güç dengesini değiştirecek. Dilerim ülkeye hayırlı olurlar.

Güvenilir gazete

SÖZCÜ'nün 13'üncü yaş günü nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'den bir kutlama mesajı aldım. Özetle şöyle diyor:

“Güvenilir haberciliği ve yazarları ile kısa zamanda zirveye çıkan SÖZCÜ Gazetesi'nin 13'üncü yaşını kutluyorum.

Ülkenin sisli ortamında SÖZCÜ her türlü kumpasa, baskıya, zorluklara rağmen hiçbir zaman eğilmedi. Gerek haberleri, gerekse cesur kalemleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün yolundan hiçbir zaman ayrılmadı.

Vatandaşlar sözcüleri olan SÖZCÜ'yü (1) numara yapıp basında baş köşeye yerleştirdiler. Yürekten kutluyorum.” (Dr. Osman Gürün – Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı)

TEBESSÜM

Binici şişman olunca…

Aynaya bakınca çok kilo aldığını gören ünlü bir hanım şarkıcı “Şişmanlamışım ayol” der ve zayıflamak için at sporu yapmaya başlar.

Her gün düzenli olarak ata biner, hayvanı dere tepe koşturur. Arkadaşlarına da “Zayıflamak için at sporu yapıyorum” diye hava atar.

Aradan bir ay geçtikten sonra arkadaşları sorarlar:

“Nasıl, zayıfladın mı bari?”

Şarkıcı hanımın cevabı:

“At dört kilo verdi!”

GÜNÜN SÖZÜ

Hedefi olmayan bir parti, dümensiz bir gemi gibidir!