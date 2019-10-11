Çizilen sınır ne?

Hep şeffaflıktan bahseder “Halkımızdan hiçbir şey gizlemeyiz” derler, sonra da hemen her şeyi gizlerler!

Suriye'de yuvalanan teröristlere karşı “Barış Pınarı Harekâtı” başlatıldı. Uçaklarımız terör bölgelerini bombaladı. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için gönlümüz kahraman askerlerimizle birlikte… “Allah yardımcıları olsun”

Ancak, bir mesele var.

“Büyük ve benzersiz bilgeliğimle Türkiye'ye bir sınır çizdim” diyen ABD Başkanı Trump'ın çizdiği bu sınır nedir? Ne gibi bir pazarlık yapıldığının milletten gizlenmemesi gerekir.

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Meclis Dışişleri Komisyonu görüşmelerinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a:

“Sayın Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin içeriği ve Trump'ın Türkiye'ye çizdiği sınır nedir? Harekât için Trump'ın koyduğu şartları açıklayın!” dedi ama bu isteği garip bir şekilde reddedildi. Bir şeyler milletten saklanıyor!