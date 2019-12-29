Adalet nedir? Ülkemizde adalet neden tartışılır hale gelmiştir?

Yargıya güven kalmadığı için yabancı yatırımcılar bile artık Türkiye'ye gelmez oldu. Daha önce gelmiş olanlar da ilk fırsatta kaçmaya hazırlanıyor!

Kur'an “Allah hak ve adaletle idare edenleri sever” der.

Ülkemiz hak ve adaletle idare ediliyor mu? Bu soruya ancak iktidardan nemalanan yağdanlıklar “Evet” der.

Âdil olmayan milletler hür de olamaz… Ve tarih adaletsiz devletlerin hazin sonuçlarıyla doludur. Büyük imparatorluklar bile adaletsizlikten yıkılmıştır.

Allah'ın adaleti belki ağır ağır gelir ama hiç şaşmadan gelir!

Adaletsizlik, bir ülke için yangından beterdir!

Ben ilahi adalete inananlardanım.

7 SÖZCÜ mensubu “FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla çeşitli hapis cezalarına mahkûm edilince ne oldu?

Cumhuriyet refikimiz dün bunu “Böyle kararı FETÖ alkışlar!” diye anlamlı bir başlıkla açıkladı.

Hukukun SÖZCÜ Davası'nda da işlememesi, Türkiye'de olduğu gibi tüm Avrupa'da ve dünyanın birçok ülkesinde derin yankılar yarattı.

Haksız karar, dış dünyada Türkiye aleyhine büyük propaganda vesilesi oldu!

Türkiye'nin hapishaneleri zaten gazetecilerde dolu… 7 SÖZCÜ mensubu hakkında verilen hapis kararları yüksek yargı tarafından onaylanırsa, hapisteki 100'den fazla gazeteciye yenileri eklenecek.

Uluslararası basın örgütlerinin raporlarında, Türkiye'deki özgürlüklerin birçok Afrika ve Orta Asya ülkelerinden bile daha geride olduğu belirtiliyor.

İktidarın amacı belli!

Tarafsız hukukçular, SÖZCÜ yazarlarına verilen cezaların gerçek sebebinin muhalif sesleri susturmak ve gazetelere gözdağı vermek olduğu konusunda hemfikirler.

Böyle bir yönetim anlayışı ile biz nasıl uygar dünyada yer alabiliriz?

Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında eski itibarına kavuşabilmesi için birinci şart, iktidarın elini yargının üzerinden çekmesidir. Aksi halde Türkiye olarak kendimize üçüncü dünya ülkeleri arasında bile yer bulamayız.

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Hani Yargı Reformu çıkartılmıştı? Hani Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile birlikte Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Türkiye'de haksız yargılamaların son bulacağını söylüyordu. Ne oldu? Bu sonuç nedir, hukuki midir?

Prof. Metin Feyzioğlu şimdi “Mahkûmiyet kararının gerekçelerini bilmiyorum. Gerekçeli karar yayınlandığında ayrıntılı olarak inceleyip kamuoyu ile paylaşacağım. Ancak, Cumhuriyet Savcılığı'nın dosyaya sunduğu esas hakkındaki mütalaayı okudum. Delil yok. İddialar somut değil” diyor.

Türkiye'de hukukun en önde gelen kişilerinden biri olarak Prof. Feyzioğlu'nun görüşlerini elbette ki, merakla bekleyeceğiz. Ancak o da şimdiden “Savcının iddianamesini okuduğunu ve bir delil olmadığını” söylüyor ki, bu da net olarak kararın ne kadar hukuksuz, ne kadar temelsiz hukuksuz olduğunu gösteriyor.

Önceki yıllarda baro başkanlığı yapan en deneyimli hukukçularımızdan Turgut Kazan'ın bu konudaki sözleri tokat gibi:

“56 yıllık avukatım ve kararlardan utandım!”

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SÖZCÜ yazarlarına verilen hapis cezaları acı gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

Karar hukuki değil siyasidir!

Bu cezalarla tüm SÖZCÜ yazarları da korkutulup yıldırılmak, muhalefet yapan az sayıdaki diğer gazetelere de gözdağı verilerek sindirilmek isteniyor!

CHP Konya Milletvekili (Eski AKP'li Bakan) Abdüllatif Şener'in önceki gece Halk TV'deki programda dediği gibi “Yargı siyasetin kırbacı haline gelmiştir.”

Abdüllatif Şener, bugünkü iktidarın içyapısını, yöneticilerin ruhunu ve amaçlarını herkesten iyi biliyor.

Muhalif basın, yargı yoluyla korkutulmak, yıldırılıp susturulmak isteniyor!

Mesele bundan ibaret!

TEBESSÜM

“Karanlıkta kalırsak?”

Ülkenin ağır şartları birçok insanı akıl ve ruh hastası yapmış. Bunlardan biri, kaldırıldığı hastanede kendisini tavana baş aşağı asarak “Ben ampul oldum” diyor ve kimse onu tavandan indiremiyormuş.

Konu başhekime intikal edince, tecrübeli başhekim “Gidin ona elektrikler kesildi, artık bir işe yaramazsın, in oradan, diyerek ikna edin” demiş.

Bir süre sonra görevliler tekrar başhekime gelmişler:

“Efendim, onu ikna ettik, inecek. Fakat şimdi de etrafında toplananlar ‘Ya karanlıkta kalırsak?' diye indirmemize izin vermiyorlar!”

Bu fıkrayı yollayan kadim arkadaşım Uçal Dalgıç “Fıkra halimize benzemiyor mu?” diye soruyor.

GÜNÜN SÖZÜ

Şerefinle makam ve para sahibi ol ki, bunlar bittiği zaman şerefin de bitmesin!