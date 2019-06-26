İstanbul Belediyesi’nde 5/3 taktiği

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu “engellemek”, çalışmalarında zorluk çıkarmak için AKP'liler her türlü hazırlığı yaptı. Bu durum yalnız İstanbul'da değil. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı zorlayan, belediye şirketlerinden elini çekmemek için çabalayanlar var. Belediyelerde yaşananlar sıkça adliyeye yansıyacak gibi gözüküyor.

İmamoğlu'na göre hazırlık yapan AKP grubunun hedefi “Güçlü meclis, güçsüz başkan” dönemini başlatmak. Yani, başkanın isteklerine karşı muhalefet yapılacak. Kadir Topbaş, belediye meclisi toplantısına yılda bir-iki katılıyordu. Şimdi, İmamoğlu'nun katılmaması durumunda hep sıkıntı yaşanacak. O yüzden, ayda 5 kez yapılan meclis toplantısını CHP azaltmak istiyor.

BAKIN ŞU YAPTIKLARINA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Cumhur İttifakı 180, Millet İttifakı 131 üyeyle temsil ediliyor. Çoğunluk AKP'de olduğu için meclis birinci ve ikinci başkan vekilleri de AKP'li. Meclisin 23 ihtisas komisyonunun tamamının başkanı AKP'li. Her komisyonda bu döneme kadar toplam 9 üye bulunuyordu. Üyelerin 5'i AKP, 4'ü de muhalefettendi. Gelelim yeni döneme: Üye sayısını 8'e indirdiler. Bunun da 5'i AKP'lilerden, 3'ü CHP'lilerden oluşuyor. Böylece, komisyonlarda CHP'nin bir karar geçirtmesi mümkün olmayacak. CHP'li üyelerin komisyonlarda sesi kısılacak. İBB Başkanlığı'nı AKP kazanamadı ama meclis çoğunluğuna güvenip istediklerini yaptırmama, İmamoğlu'nu boşluğa düşürmek için her şeyi yapacaklar. Bu böyle biline.

CHP BİR KARAR ALDI

İstanbul'un 14 ilçesinde CHP'li belediye başkanı var. Belediyeye bağlı şirketlere meclis kararıyla atama yapılırken, CHP'li başkanlar bir araya gelip bundan böyle şirket yönetim kurulu üyeliklerine belediye başkanı tarafından doğrudan atama yapılmasını kararlaştırdı. Bu durum, kuşkusuz başkanların elini rahatlatıyor.

Burada asıl yapılmak istenen Ekrem İmamoğlu'nun elini rahatlatmaktı. Belediye'ye bağlı 30'a yakın şirketin yönetim kuruluna, belediye meclisini hiç karıştırmadan doğrudan başkanın atama yapması öngörülüyor. AKP'liler bunu kabul eder mi? Asla. Çünkü, mecliste oy çoğunluğuna sahip olduklar için başkanın önerdiği isimlerin atanmasını engelleyecekler. CHP'nin aldığı karar, İBB Meclisi'ne örnek olması için alındı ama AKP'nin bunu kabul etmeyeceği de bilinir. En azından bundan böyle CHP'li ilçe belediye başkanları, şirketlere atamayı meclis kararı olmadan yapabilecek. TBMM'den çok, gözler İstanbul ve Ankara Belediye meclislerinde olacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Haluk Koç, Avrupa Konseyi toplantısı için Strazburg'a gitti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasını, konsey üyeleri de memnuniyetle karşılamış olacak ki Haluk Koç'u kutluyor, seçim sonucunu Türk halkının demokrasiye sahip çıkışı olarak yorumluyorlar.

Haluk Koç, Avrupa Konseyi toplantısında yabancı dost parlamenterlerle konuştuktan sonra izlenimlerini SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:

“Türkiye'yi yönetenler, akıllı, ciddi olurlarsa bu havadan bile ülkemiz olumlu olarak yararlanabilir. Bunun için ciddi bir hukuk devleti tamiratı, demokrasinin açıklarını gidermek, Gezi Davası gibi saçmalıklara son vermek gerekir. En meşru hak olan protesto ve gösteri hakkını, darbe suçuyla bir tutma gafletinden vazgeçmek, demokrasiye dönmek kendi elinde. Bu seçim yenilgisinden de bir şans çıkarabilir ama becerebilirse.”

SİYASET RİSK ALMAKTIR

Sandıkların açılmasından kısa süre sonra Haluk Koç'un Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na, “Aramızdaki oy fark 800 binden fazla olacak” dediğini yazmıştım. Haluk Koç, “Saat tam 18.37'di. İlk sonuçlar değişik ilçelerden gelmeye başlayınca, Genel Başkan'a, farkın 800 bini aşacağını belirtip, ‘tweet' atacağımı söyledim. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Atma hocam; tutmazsa rezil ederler' dedi. Ben de siyasetin ‘risk almak' olduğunu söyledim. Saat tam 18.37'de oy farkının 800 binden fazla olacağına ilişkin ‘tweet'i attım. Şahitlerim Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak ve Tuncay Özkan'dır” dedi.

CHP'de çok olumlu bir hava var. Seçimin iptali için çaba gösteren isimler, seçimin iptali yönünde oy veren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri için neredeyse “Teşekkür ilanı yayınlayalım” diyecek kadar mutlular.