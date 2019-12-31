Doğa Koleji’nin patronunu da “kurtardık”!

Doğa Koleji'nde bağlı olduğu Asist Öğretim Kurumları şirketi, 1 Ocak 2020'de 4 ay maaşlarını ödemediği 7 bin çalışanına müjde verebilecek mi?

Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devir süreci dün öğleden sonra tamamlandığına göre “Ha bugün, ha yarın” diyebiliriz…

Nakit durumu yok değil. Doğa Koleji'nin alacaklı bankalarda bloke edilen 60 milyon liralık vergi ve SGK prim hesabı çözülüp ücret olarak dağıtılabilir.

129 kampüste öğrenim gören yaklaşık 80 bin öğrenci rahat bir nefes alacak.

Asist ve bağlı olduğu Metal Yapı Konut şirketinin yönetim kurulu başkanı Vedat Saçaklıoğlu ile İTÜ Vakfı Başkanı ve İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca'nın da katılımıyla yapılan toplantılar sona erdi.

Taraflar arasında imzalar atılırken, medyaya borçlar tablosu ilk elden servis edildi.

Ayrıntıları okuyacaksınız ama şunu bilin ki; 1.5 milyar TL'nin üzerinde açığı olan Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na 800 milyon TL kredi açılarak devredildi.

250 milyon liralık kamulaştırmayı da eklersek. Saçaklıoğlu'na kalan mali yükümlülük 500 bin TL bile değil…

KUPON ARAZİLERİ KAPMIŞTI

Metal Yapı Konut'un Yeşil İnşaat ile sadece Levent'teki Fako İlaç'ın 20 dönümlük arazisinde yaptığı binanın değeri 590 milyon dolar!

Kanal İstanbul projesine yakınlığı vurgulanarak pazarlanan Küçükçekmece'deki Blu Lake'de 788 lüks konut yaptı. Yarısını da sattı.

Saçaklıoğlu'nun Vatan Caddesi'nde 2012 yılında 33 milyon TL'ye aldığı arsayı, 2016 yılında Kadir Topbaş'ın başkanlığı döneminde İBB'ye 430 milyon TL'ye satışı kimseyi mutlu etmedi!

Saçaklıoğlu her yerde arsanın gerçek değerinin 1 milyar lira olduğunu söylerken, CHP kanadı İBB'nin zarara uğratıldığı iddiasını sürdürdü.

Önemli notu da vereyim: FETÖ'den tutuklu Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile Saçaklıoğlu'nun Koru Florya ve Vizyon İşletme Yönetimi şirketinde ortaklıkları bulunuyordu.

ŞİMŞEK 18 YILDIR DOĞA'DA

Doğa'nın başta Denizbank, Vakıfbank, Garanti BBVA ve Ziraat olmak üzere kullandığı banka kredilerinin toplamı 436 milyon 747 bin TL.

Bu krediler İTÜ Vakfı ile anlaşma gereği yapılandırılıyor.

Marka Denizbank'a rehinli… Doğa'nın en değerli varlığı diyebiliriz.

Aralarında yemek tedariki yaptığı Sofra'nın da olduğu piyasa ve kira borçları 336 milyon 116 bin TL'yi aşıyor.

Burada bir parentez açayım: 129 kampüsün 50'si franchise, 79'u Doğa Koleji'nin işletmesinde.

Çalışanlarına maaşlarını ödeyen franchise okullar içinde Beykoz kampüsü de bulunuyor.

Peki, burayı kim işletiyor?

Saçaklıoğlu, 2016 yılında yaklaşık 320 milyon dolara Doğa Koleji'ni satın alırken, Beykoz kampüsünün işletmesini kurucusu Fethi Şimşek'te bırakmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı bu devri onaylamadı. Şimşek de Bilgi Üniversitesi'ni satın alan Can Holding'e teklif götürdü.

Doğa Koleji'nin yüzde 82 ortağı olan Turkven ile Metal Yapı Konut'un bu satıştan kaynaklı karşılıklı açtıkları davalar sürüyor.

Doğa Koleji'nin (Metal Yapı Konut) yükümlülüğündeki ücretler ve potansiyel tazminat ödemeleri 76 milyon TL'yi aşıyor.

En büyük borç kalemini; ücretler SGK primi ve teşvik ödemelerinin içinde olduğu 442 milyon 567 bin TL'lik “diğer borçlar” oluşturuyor.

Toplam 1 milyon 215 bin TL'lik borç devlete ve çalışanlara yüklenmiş.

Buna 2019 yılında yapılan 550 milyon TL tutarında faaliyet giderini de eklediğimizde, 1 milyar 800 milyon liralık cenaze duruyordu.

Hadi bunu ortadan kaldıralım dendiğinde, kapısı çalınan kurumlar Ziraat Girişim, Varlık Fonu gibi kamu kurumları oluyor.

KORU FLORYA AVM'Yİ DEVLET DEVİR ALIYOR

Konut bölümü satılan Koru Florya projesinde halen kapıları bulunan AVM (alışveriş merkezi) bölümünü 250 milyon TL'ye Varlık Fonu'nun alacağı konuşuldu.

Böylelikle Doğa'nın vergi borçları kapatılacak.

Koru AVM ortaklardan Kavurmacı'nın FETÖ davasından yargılanmasıyla birlikte TMSF'ye geçmişti.

Sözde; okul, yol, su, elektrik hizmeti almak için verdiğimiz vergi alacakları; halkın parasıyla kapatılacak.

Yetmez…

Doğa Koleji'nin işletme giderleri ve banka kredilerinin kapanıp, hayatını sürdürebilmesi için kamu finansmanı kapısı açılıp 800 milyon TL kredi desteği sağlanacak.

Yüksek öğrenim düzeyinde itibarlı bir kurum olan İTÜ Vakfı'na “Al bunu aslanım adam et” deniliyor.

Muhtemelen kredi paketi; 3 yılı geri ödemesiz uzun vadeli olacak.

Doğa kurtulurken, cebimizden 1 milyar 50 milyon TL çıkacak!