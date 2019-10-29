Yurtdışında çalışan 4/b kapsamında prim ödeyebilir

2003 Mayıs başlangıcıyla 4/a kapsamında Türkiye'de 5229 gün hizmeti olmuş, şu anda Türkiye ile aralarında ikili sosyal güvenlik anlaşması bulunan Hollanda'da ikamet eden ve iş akdine bağlı olarak Hollanda'da çalışmakta olan T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi, aynı zamanda Türkiye'de bir şirkete ortak olmasından dolayı zorunlu 4/b kapsamında Bağ-Kur primi ödeyebilir mi? İsmi saklı

Hollanda'da çalışmakta olan, dolayısıyla Hollanda sosyal güvenlik sistemine tabi olan kişi bazı istisnai durumlar (part-time çalışma gibi) hariç aynı zamanda Türkiye'de 4/a kapsamında sigortalı olamayacağı gibi, şirket ortaklığından dolayı 4/b kapsamında da sigortalı sayılmaz. 4/b kapsamında tescilini yaptırıp, prim ödese de Hollanda'daki sigortalı çalışmasıyla çakışan süreler dikkate alınmaz.

Askerlik borçlanması emeklilik tarihinizi değiştirmez

1967 Temmuz doğumluyum. 1 Temmuz 1987 tarihinde askere gittim, 18 ay askerlik yaptım. İlk sigorta girişim 4 Mayıs 2001. 7 sene 4/a'lı olarak sigortam yattı. Daha sonra yaklaşık 5 sene tarım Bağ-Kur primi yatırdım. Tekrar 4/a kapsamında sigortalı olarak 2019 Ocak ayına kadar çalıştım. Şu anda toplam 6400 prim günüm var. Çalışma günlerimin çoğunluğu 4/a kapsamında. Son 5 yıl 4/a'lı olarak çalıştım. Mevcut durumda ne zaman, askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olabilirim? Celalettin Çınar

1 Mayıs 2001 sigorta başlangıcınıza göre, prim gününüz 4500 günden fazla olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 60 yaşınızı doldurduğunuzda 4/a (SSK) statüsünden emekli olursunuz.

İlk defa sigortalı olunan tarihten önce yapılan askerlik süresinin borçlanılması halinde, sigorta başlangıcı borçlanılan süre kadar geri geliyor. 18 aylık askerlik sürenizin tamamını borçlansanız da sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihi öncesine gelmeyeceğinden, emeklilik şartlarınız değişmez.

Türkiye'de nasıl emekli olabilirim?

20 seneden beri Almanya'da sigortalı çalışmaktayım. Türkiye'de hiç çalışmadım. Türkiye'de nasıl emekli olabilirim? Almanya'daki günleri toplatıp mı oluyor? Hakan Ayaz

Almanya'daki çalışma sürelerinizi borçlanarak Türkiye'de emekli olmanız mümkün. Ancak 1 Ağustos 2019 tarihinden sonra yapılan yurtdışı borçlanma başvurularına istinaden borçlanılan süreler 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor. Buna göre, en az 5400 gün borçlanarak 62 yaşınız dolduğunda Bağ-Kur statüsünden emekli olmaya hak kazanmanız mümkün olabilir.

Bir günlük borçlanma bedeli, günlük asgari ücret ile 7,5 katı arasında belirleyeceğiniz kazanç tutarının yüzde 45'i kadar olup, bugün geçerli olan asgari ücrete göre alt sınırdan 5400 günlük borçlanma tutarı 207.230 TL olur. Borçlanma tutarının, tebliğ tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödenmesi gerekiyor.

Ayrıca yurtdışı borçlanmasıyla emekli aylığı bağlanabilmesi için yurtdışındaki çalışmanızın sona ermesi ve yurtdışında ikamete dayalı bir sosyal yardım almıyor olmanız gerekiyor.