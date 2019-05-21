Bu takım niye var

Tespit)

Önceki gün…

Galatasaray-Başakşehir maçında 49 bin seyirci vardı.

Başakşehir'in ise bu sezon toplam seyirci sayısı 48 bin 600!

Tespit)

Hayli kötü sezon geçiren Fener 35 bin 798; çalkantılı sezon geçiren Beşiktaş 29 bin 872 ve şampiyon olan Cim Bom 36 bin 123 maç başı ortalamayla oynadı. Bırakın maçı Galatasaray'ın 1 Aralık 2018 tarihli antrenmanını 40 bin 541 taraftar seyretti!

Bu sezon son iki haftaya kadar şampiyonluğa oynayan Başakşehir'in ise bu sezon maç başı seyirci ortalaması 4 bin 50 olarak gerçekleşti.

Başakşehir geçen sezon da şampiyonluğa oynamış ve seyirci ortalamaları 5 bin 472 olmuştu!

Keza:

– Şampiyonluğa oynadıkları 2016-2017 sezonunda 3 bin 208…

– Şampiyonluğa oynadıkları 2015-2016 sezonunda 2 bin 684…

– Şampiyonluğa oynadıkları 2014-2015 sezonunda 2 bin 679 seyirci ortalamaları vardı!

Üstelik bu taraftar kitlesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanları; ve belediye olanaklarıyla maça geliyorlar!

Bunun dünyada örneği yok…

Peki…

Şunu sormamız gerekmiyor mu?

“Başakşehir” diye bir futbol kulübü niye var?

Kimlerin, ne tür ihtiyacı için var?

Değirmenin suyu

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi takımlarla birlikte şampiyonluğa oynamak kolay iş değil. Sadece taraftar yemez. Para şart…

Başakşehir beş sezondur şampiyonluğa oynuyor!

Bunu nasıl beceriyor?

Başakşehir'in oyuncu kadrosunda yıldız futbolcular var:

– Arsenal ve Manchester City'de oynamış Gael Clichy…

– Real Madrid, Manchester City ve Milan'da oynamış Robinho…

– Juventus, Werder Bremen ve Feyenoord'ta oynamış Elia…

– Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid ve Tottenham'da oynamış Adebayor…

– Borussia Dormund ve Köln'de oynamış Milos Jojic…

– West Ham United, Newcastle United ve Chelsea'da oynamış Demba Ba…

– Udinese'de oynamış Riad Bajic..

– Malaga'da oynamış Mossoro…

Başakşehir'in böyle 14 yabancı futbolcusu var.

Bunlara ödenen para nedir?

Gerçek rakamı bilemeyiz, açıklananları yazayım:

– Adı hiç duyulmamış Anji Mahaçkale takımından Epureanu adlı defans futbolcusu 2.5 milyon euro'ya transfer ettiler.

– Rubin Kazan'dan transfer ettikleri Rus defans oyuncusu Kudryasov'a ödedikleri para 2.8 milyon euro!

– Schalke 04 adlı Alman takımından transfer edilen Caiçara'ya bonservis beledi olarak 3 milyon euro verdiler!

Bunlar en ucuzları…

Barselona'dan kiralık Arda Turan'a filan girmeyeyim…

Kadro değerini “52.8 milyon Euro” olarak gösteriyorlar.

Değirmenin suyu nereden geliyor?

Taraftarı olmayan, tek forma bile satamayan, sıkıştığında -Fener gibi- taraftarından para toplayamayan bir takım Başakşehir…

Yayın geliri ve sponsor dışında para geliri yok.

Yayın geliriyle ise ancak ortalama düzeyde üç-dört futbolcu alırsınız.

Geriye kalıyor sponsorlar…

Taraftarı olmayan, futbol kamuoyunda hiç sevilmeyen takıma kimler, neden sponsor olur?

İmamoğlu meselesi

Başakşehir…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin takımıydı.

2013-2014 sezonunda Süper Lige çıkınca 4 Haziran 2014'te önemli değişiklik yaptılar: İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinden ayrılıp “anonim şirket” oldular! Niye?

Türkiye liglerindeki birçok takım gibi Başakşehir de 20 yıldır -enformel yollardan- belediye rantından rahatça beslenirken buna neden son verdi? (Belediyeden ayrılırken üç kamu mülkü (Langa, Balat, Cebeci tesisleri) kimde kaldı? Başakşehir bunları hâlâ kullanmayı sürdürüyor! Bunlar ne ki, taraftarı olmayan Başakşehir için stadyum yapıldı.)

Sorumuza dönersem:

Kulüplerin 10 milyar lirayı aşan borcu varken, Başakşehir hangi maddi dayanaklara güvenip “belediye çatısı” altından çıktı? Olanlar sadece kağıt üstünde mi? Yönetim kadrosu, başkanı filan belediye bünyesinde çünkü!

İstanbul Belediye Başkanı CHP'li Aytekin Kotil 26 Ağustos 1978'de yoksullar için “İstanbul Halk Ekmek (İHE)” üretimine başladı. Geçen haftalarda bir maçta Başakşehir formasında “İHE” yazısını okudum! Yoksullar için ekmek üreten Halk Ekmek, Başakşehir'e neden sponsor olur?

Makro İnşaat ve Deco Vita Seramik sahibi 1975 doğumlu AKP yöneticisi- müteahhit Ercan Uyan'ın sponsor olmasını anlayabilirim. “Havuz” ekibi Kalyon'u anlarım. THY ve İstanbul Havalimanı'nı anlarım. Ziraat ya da Denizbank'ı anlarım… Yirmi beş sponsoru hadi anlarım da Halk Ekmek'in, futbol kulübüne milyonlarca lira verip sponsor olma ihtiyacını hiç anlamam!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Başakşehir arasındaki “bitmeyen aşkta” ilişki nasıl gizli sürdürülüyor?

Konuyu…

Ekrem İmamoğlu'nun hakkının neden yendiğine getirecektim yerimiz kalmadı…