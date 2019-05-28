Demek Fenerbahçe'ye “Abi” gerekiyormuş!

Demek Fenerbahçe'ye bu sebeple Emre Belözoğlu'nun transfer edilmesi şartmış!

Demek Fenerbahçe'nin son maçında taraftarlar Emre Belözoğlu lehine tezahüratta bulunmuş!

Demek Başakşehir ile 30 Haziran 2019 tarihinde bitecek sözleşme sonrası imzalar atılacakmış!

Fenerbahçe Kulübü nereye koşuyor? Kafasını kimler karıştırıyor?

Silivri'de dün 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde baş sanığın Fetullah Gülen olduğu Kumpas Davası görüldü. Aziz Yıldırım başta olmak üzere 91 mağdurun yer aldığı dava yerine, Fener taraftarının Emre Belözoğlu için tezahürat yapmasını nasıl değerlendirmek gerekiyor?

Taraftarlar, Aziz Yıldırım'ın önderliğinde FETÖ'ye karşı yaptıkları yiğit direniş günlerini unuttu mu?

Hafızları tazelemek de yarar var. Sanırım… Çoğu taraftar sadece 23 değil 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi duruşmalarından da habersiz…

Fenerbahçe'de futbol oynayan Bekir İrtegün ifadesinde şunu söyledi:

“Ataşehir'de, Ümraniye'de bu yapıya ait okullarda toplantılar yaptık. Toplantılar genelde kahvaltı yapmak için buluşurduk. Cuma günü ise toplantı sonrasında birlikte cuma namazına giderdik veya bir sabah namazı için veya Kandil gecelerinde buluşurduk. (…) Hatırladığım kadarıyla Çamlıca'da ev yemekleri yapan bir yerde de buluştuğumuz olmuştu. Ayrıca yine hatırladığım kadarıyla birkaç kez Emre Belözoğlu'nun evinde de buluşmuştuk…”

Terim uyardı

Futbolcu Uğur Boral, Fenerbahçe'deki FETÖ günlerini şu sözlerle anlattı:

“Fenerbahçe'den takım arkadaşlarım Tuncay Şanlı, Serdar Kulbilge, Kerim Zengin, Bekir İrtegün, Emre Belözoğlu, Orhan Şam, Gökhan Gönül ile birlikte değişik zamanlar ve değişik gruplar halinde bu sohbetlere katıldım…”

FETÖ'nün Futbol İmamı olarak bilinen Süleyman Sait Aksoy'un duruşmada ne söylediğine bakalım:

“G.Saray'ın UEFA Kupası'nı kazanan kadrosundaki bazı isimler Cemaate bağlıydı. Genellikle sabah namazlarında bir araya gelir, daha sonra futbolcuların evlerine gider, dini sohbetler yapardık. Emre Belözoğlu'nun o zaman yaşı küçüktü ama adı çok öne çıkıyordu. Fatih Terim, birkaç kez Emre'yi Florya'da odasına çağırıp biraz da sert bir üslupla, ‘Fetullahçılarla ilişkini kes. Bunlar senin kariyerini bitirir, geleceğini karartırlar. Ben takımımda böyle bir yapılanmaya asla ve katiyetle izin vermem' diyerek uyarmış. Bunu bana yine futbolcular anlatmıştı…”

FETÖ baskısıyla Galatasaray'dan koparılan futbolcu Mustafa Kocabey (Papen Mustafa) savcılığa şu bilgiyi verdi:

“Hakan Şükür, Arif Erdem, Cihat Arslan, Okan Buruk, Emre Belözoğlu'nun artık Cemaat adına diğer futbolcuları tesir altında bırakarak, Cemaatin sohbet evi adı verilen evlerine gidip gelmelerini artırdıklarını duyuyordum…”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ futbol yapılanması davasının görüldüğü mahkemeye gönderdiği yazısında; futbolcular Alper Potuk, Orhan Şam, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül, Mehmet Topal hakkında takipsizlik kararı verildiğini ama Emre Belözoğlu hakkında FETÖ kapsamında soruşturmanın yürütüldüğü bildirdi.

Bu soruşturma nedense bir yıldır bitirilemiyor! Bu futbolcu, ta 2003 yılında FETÖ propagandası yaptığı için DGM'de ifade verdi. Gizli-saklı ne kaldı ki?

“Abi” FETÖ hitabı

“Abi” hitabı, Nurculardan FETÖ'ye miras kaldı.

Demek Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye “Abi” olacak öyle mi?

Fenerbahçe'ye FETÖ eliyle 2 Temmuz 2012'de “şike kumpası” yapılırken Emre Belözoğlu neredeydi? O zor günlerde takımı bırakıp Atletico Madrid ile sözleşme imzaladı!

Salt futbol başarısı/ şampiyonluk hevesi demek taraftarın aklını başından böyle alıyor!

Bağdat Caddesi'ndeki büyük yürüyüşlerini unutmuşa benziyorlar…

Metris Cezaevi önündeki direnişlerini unutmuşa benziyorlar…

Stadyumda “Mustafa Kemal'in Askerleriyiz” diye bağırmalarını unutmuşa benziyorlar…

Ülkeyi FETÖ'ye teslim etmemenin onurunu unutmuşa benziyorlar…

Diyorlar ki, “Fenerbahçe'ye ‘Emre Abi' gelsin!” Yazık.

Madem unuttunuz şanlı tarihinizi, İstanbul Başsavcılığı önünde eylem yapın; “Emre Abi suçsuzdur” diye bağırın!

Hani yıllarca Galatasaray'a “FETÖ'cü ib..ler” diye tezahüratta bulunurdunuz; ne olacak şimdi? “FETÖ Abisini” transfer ediyorsunuz…

Sahi ne “Abi” imiş arkadaş?

Milli takıma da seçtiriliyor…

Fenerbahçe'ye de transfer ettiriliyor…

FETÖ'nün yıkılmayıp ayakta durduğunu göstererek, örgüte moral aşıladıklarının farkında değiller mi?

Koskoca Fenerbahçe'yi ne hale getirdiler: “Emre Abisiz olmaz!”

Kimler böylesine yozlaşmaya imza koyabilir?

İnsan, 15 Temmuz şehidi Fenerbahçe taraftarlarından utanır!