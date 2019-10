Ne Erdoğan’ı?

“ad hominem”…

Kalıplaşmış Latince bir deyim.

Bir kişinin herhangi bir konudaki duruşu-görüşü yerine şahsına yönelik sözler sarf etmektir! Örneğin… Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda inandırıcı belge-bilgi sunarsınız, karşınızdaki o argümanı eleştirmekten ziyade, argümanı ortaya atan sizin alakasız bir kişilik özelliğinizi gündeme getirerek fikrinizi çürütmeye çalışır!

Özellikle televizyon ekranlarında sıkça görülen politik tartışma tutumudur bu. Fikri tartışmaya yetmeyen sığ kişilerin silahıdır bu bel altı- karalama yöntemi…

Melih Gökçek bu konuda birinciliği kimseye bırakmaz; tartışmayı içinden çıkılmaz hale getirme ustasıdır o! Gökçek'in “paltosundan” çıkmış çok yandaş var!

“Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” sözünün deyimidir “ad hominem!”

Uzatmayayım, bu safsata “Bizim Mahalle”ye de sirayet etti maalesef…

Mehmetçik ülkesinin-halkının güvenliği için bin yıldır olduğu gibi Tanrı'ya sarılıyor; “Allah Allah” diye cepheden cepheye koşuyor.

Beyaz Türk yazar diyor ki, “Türk Ordusu laiklikten uzaklaştı!” İnsan yaşadığı kültürden bu kadar mı kopuk olur? Böylesine bir yabancılaşmanın nedeni gözü kapalı Batı'ya biat etmek! Bilinçler bulanıklaştırıldı; ülkeden koptular.

Keza:

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yazdıklarıma kimileri şöyle yanıt veriyor:

-“Siz Kürt düşmanısınız!”

Tipik bir “ad hominem” durumu işte! Tartışamıyorsunuz.

Ülkenin fikir kalitesi giderek düşüyor. (Ki ne yazdığım kitapları, ne Devlet Güvenlik Mahkemeleri'ndeki yargılanmalarımı biliyor!)

Ön yargıya değil, akla- fikre ihtiyacımız var…

ABD VERİLERİ

Terör, Türkiye'nin en birincil sorunu.

Küresel Terörizm Veri Tabanı (The Global Terrorism Database-GTD), 1970 yılından itibaren terör olaylarının bir veri tabanını tutuyor.

Veritabanları, ABD'deki Maryland Üniversitesi “Terörizm Çalışmaları ve Terörizmle İlgili Yanıtlar” (Study of Terrorism and Responses to Terrorism-START) adlı ulusal konsorsiyum tarafından korunuyor.

Aynı zamanda Ekonomi ve Barış Enstitüsü ise verileri Küresel Terörizm Endeksi (Global Terrorism Index -GTI) diye yayınlanıyor.

Yani… ABD başımızdaki terör belasını yakından biliyor. Bu verilere göre:

1984-2017 yılları arasında PKK, 6 bin 500 asker-polisi ve 5 bin 669 sivil vatandaşı katletti!

Bu yıllar arasında PKK, 3 bin 117 saldırı gerçekleştirdi.

ABD bunları bilmiyor mu?

Bugün Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkanlar, ülkemizde sadece, 2015-2016 yılları arasında 21 intihar saldırısı gerçekleştirildiği ve 500'e yakın vatandaşımızın öldürüldüğünü bilmiyor mu?

Bildikleri gibi terör örgütlerini korumaya, silah vermeye, eğitmeye devam ediyorlar.

Kimileri hâlâ meseleyi Erdoğan ile sınırlıyor; yahu bu 200 yıllık mesele. Ne Erdoğan'ı? Vatana saldırıp oluk oluk kan akıttıklarını hadi emperyalist Batı görmüyor, ya siz?

Aklınızı başınıza almak için illa bombaların yine başucunuzda mı patlaması gerekiyor?

Laf cambazlığı yapmayın, konuyu safsataya boğmayın, ülkenin en birincil sorunu terör konusunda fikir geliştirin!

AMA İSRAİL'E ALKIŞ

ABD tarihin en büyük terör saldırısına maruz kaldı.

11 Eylül 2001'de 2 bin 977 vatandaşını kaybetti.

Sonra ne yaptı?

Irak'ı bombaladı ve işgal etti.

Afganistan'ı bombaladı ve işgal etti.

İsrail'in, Filistin'e yaptıklarına filan hiç girmeyeyim!

Peki…

NATO üyesi Türkiye terörün kaynağı bölgelere operasyon yapınca her seferinde malum “Dünya” ayağa kalkıp, neden yaptırım tehdidinde bulunuyor?

Böyle çifte standart olur mu?

Biz de -kendi rakamlarımıza göre- 12 bin 169 insanımızı kaybettik.

Dünyanın her ülkesi şiddeti ideoloji olarak benimsemiş terör örgütüne karşı aynı yöntemle mücadele eder.

Hele Türkiye, ne terör örgütünün ne de Batı emperyalizminin dayattığı korkuya teslim olur.

Kimse çıkıp bu korku propagandasının sesi olmaya çalışmasın, konuşmaları kendilerini ele veriyor!

Elbet bu zorlu günler bitecek; Türk'ü, Kürt'ü ile halkımızı barışa kavuşturacak adımlar atacağız. Bunun yolunu terör örgütüne boyun eğmek olarak görenler her seferinde hayal kırıklığına uğrayacaktır. PKK/PYD gün gelip silahı bırakacaktır. İşte o zaman bu topraklarda iklim değişecek bahar gelecektir…